Thượng úy công an tát nhân viên bán hàng bị 'cho xuất ngũ'

Thái NguyênThượng úy Nguyễn Xô Việt (35 tuổi, Công an thị xã Phổ Yên) bị giáng một bậc hàm, cho xuất ngũ vì hành vi phản cảm tát nhân viên bán hàng.

Các quyết định kỷ luật với Nguyễn Xô Việt (cán bộ Đội tổng hợp, Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) được ký hôm nay, 18/11. "Từ ngày mai, Nguyễn Xô Việt xuất ngũ, trả về địa phương", Công an Thái Nguyên cho biết.

Công an tỉnh xác định, Nguyễn Xô Việt đã có hành vi xâm hại sức khỏe và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, vi phạm quy tắc ứng xử của công an nhân dân. Hành vi của Nguyễn Xô Việt gây dư luận xấu, bức xúc trong công an và nhân dân.

Hình ảnh Nguyễn Xô Việt tát nhân viên trạm dừng nghỉ. Ảnh: Cắt từ video.

Trước đó, ngày 10/11, camera tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (địa bàn xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên) ghi lại hình ảnh Nguyễn Xô Việt sai con trai vào quầy bán hàng lấy đồ ăn. Khi đứa trẻ cầm gói xúc xích đi ra, nhân viên đã ngăn lại với lý do chưa trả tiền.

Ra hiệu bảo con trai đi ra, ông Việt bóc túi xúc xích và ném vỏ vào mặt nữ nhân viên đứng ở quầy. Trước nhiều người, Nguyễn Xô Việt tiếp tục tát một nam nhân viên khác. Một ngày sau, thượng úy 35 tuổi bị đình chỉ công tác.