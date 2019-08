Thủ lĩnh cảnh sát hình sự TP HCM kể chuyện phá án khủng bố

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam chỉ huy hơn 400 trinh sát chia nhiều mũi, ròng rã 12 ngày đêm bắt trọn nhóm đặt bom trụ sở công an ở quận Tân Bình.

Công an phường 12, quận Tân Bình, nằm giữa trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban chỉ huy quân sự, trên đường Trường Chinh luôn đông nghịt xe. Chiều 20/8/2018, trụ sở vắng người dân đến làm việc, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên khiến người đi đường hoảng loạn, cán bộ công an nhốn nháo.

Khoảng một phút sau, thêm một tiếng nổ đinh tai kèm lửa đỏ trước sân trụ sở. Nhiều xe máy hư hỏng, một chiếc biến dạng văng ra ngoài, vách tường nứt toác, nhiều vật dụng văng tung tóe. Ba cán bộ bị thương.

Hiện trường vụ khủng bố. Ảnh: Công an cung cấp.

"Ban giám đốc Công an TP HCM đánh giá vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Các trinh sát hình sự thông thuộc địa hình nên được giao vai trò chủ công phá án", thượng tá Nguyễn Đăng Nam (Trưởng Phòng cảnh sát Hình sự) nói. Ngay sau đó, anh cùng đồng đội có mặt tại hiện trường. Camera an ninh trong khu vực ghi nhận hai người mặc quần jeans, áo khoác, đi giày thể thao, đeo khẩu trang, chở nhau trên xe máy màu đen đã gây ra vụ nổ. Các nghi can chạy về hướng Đồng Nai.

Lực lượng công binh thuộc Quân khu 7 hỗ trợ, xem xét cơ chế hình thành của các kíp nổ. Loại bỏ động cơ tư thù, mâu thuẫn nội bộ, cơ quan điều tra xác định đối tượng nghi vấn, liên quan trực tiếp là Nguyễn Tấn Thành (29 tuổi) và cha là Nguyễn Khanh (55 tuổi) - nghi can có tư tưởng chống đối chính quyền.

Hơn 400 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng được huy động, phân chia làm nhiều mũi điều tra. Ngay trong đêm thượng tá Nguyễn Đăng Nam dẫn đầu tổ công tác về Đồng Nai. Không ai kịp mang theo tư trang gì ngoài bộ quần áo đang mặc.

Quyết tâm lúc này của tổ công tác là bắt bằng được Nguyễn Tấn Thành, phải khám xét được nhà anh ta để có thêm những tài liệu, chứng cứ, định hướng điều tra tiếp theo. "Phải tách đối tượng ra, bắt riêng để tránh bứt dây động rừng", thượng tá Nam chỉ đạo. Các trinh sát sau đó phát hiện Thành đang đi cắm trại cùng nhóm bạn. Họ đánh lạc hướng, đưa Thành ra ngoài rồi khống chế, áp tải lên xe.

Lực lượng tiếp tục cải trang, theo dõi nhất cử nhất động của Nguyễn Khanh - người nắm vai trò chủ chốt vụ án. Biết trong nhà Khanh có rất nhiều mìn, chất nổ, kế hoạch bắt ông ta được vạch ra. Tuy nhiên, nhà Khanh trong con hẻm nhỏ, nhiều người qua lại, thượng tá Nam lo ngại ông ta chống trả sẽ gây thiệt hại cho người dân nên quyết định rời đến nửa đêm.

Công an TP HCM huy động chó nghiệp vụ, đội rà phá bom mìn, cảnh sát cơ động phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai bao vây khu vực. Nhóm trinh sát giỏi nhất bí mật leo vào nhà Khanh. Khoảng 0h, Khanh vừa hé cửa, nhóm trinh sát vòng trong vòng ngoài ập tới khống chế.

Phải mất 4 tiếng rà soát khắp khuôn viên nhà Khanh, cảnh sát thu giữ khoảng 10 kg thuốc nổ TNT, các vật liệu chế tạo bom. Đặc biệt, 8 quả bom đã chế tạo thành công chuẩn bị gây ra các vụ khủng bố khác, trong đó có mục tiêu là nhà các lãnh đạo thành phố và tỉnh thành.

Rất nhiều quả nổ được tìm thấy trong nhà Khanh. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau nhiều ngày thức trắng, rạng sáng hôm đó thượng tá Nguyễn Đăng Nam quần đùi, áo cộc từ Đồng Nai về cơ quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để báo cáo Ban Giám đốc Công an TP HCM. Ngay sau đó, anh lấy lời khai Nguyễn Khanh, tiếp tục định hướng vụ án.

Khanh thừa nhận có liên hệ với Ngô Hùng (xưng là Tổng tư lệnh của nhóm phản động triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ). Người này phong cho Khanh chức Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai và Thành được phong hàm thiếu tướng, sau đó yêu cầu thực hiện kế hoạch khủng bố. Để thực hiện nhiệm vụ gây nổ các trụ sở công an, Ngô Hùng chuyển cho Khanh 120 triệu đồng. Khanh giao Thành 7 lần thử nghiệm nổ mìn tại cánh đồng ở ấp Đồng Minh, xã Hố Nai 3 (Đồng Nai) trước khi đi khủng bố.

Thành chở Vũ Hoàng Nam (22 tuổi) đến Công an phường 12, quận Tân Bình, giả vờ liên hệ công việc, xin đi vệ sinh để lén cài hai quả bom rồi kích nổ. "Khanh khai giao cho Thành nổ quả bom thứ nhất, thu hút người chạy đến rồi cho nổ quả thứ hai gây sát thương cho nhiều người. Như thế mới tạo được tiếng vang cho nhóm khủng bố", thượng tá Nam cho biết.

Có vai trò quan trọng không kém trong vụ án là Dương Bá Giang (48 tuổi) - kẻ am hiểu kỹ thuật, chế tạo những trái nổ điều khiển từ xa. Biết Khanh bị bắt, hắn định trốn qua Campuchia nhưng sau đó quyết định xuống khu công nghiệp ở Tây Ninh giả làm công nhân. Muốn vào khu vực này chỉ có thể đi bằng ghe nên nhóm trinh sát phải tính toán rất nhiều. Nhất là ngăn ngừa khả năng hắn nhảy khỏi ghe gây nguy hiểm cho người dân gần đó.

Trong vai công nhân của khu công nghiệp, các trinh sát đã khống chế Giang đưa lên ghe, ra khỏi khu vực. Ba người bán chất nổ cho Nguyễn Khanh ở Đăk Nông cũng lần lượt bị bắt.

Thành (trái) và Khanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Sơn Hoà.

"12 ngày đêm truy bắt nhóm khủng bố nhiều trinh sát rất mệt nhưng nhất định không chịu đổi ca. Anh em sợ người mới phải nhận dạng lại đối tượng, chưa thông thuộc địa hình sẽ tốn thêm thời gian phá án. Mọi người cùng động viên, truyền lửa cho nhau vượt qua những khó khăn. Nhiệm vụ lần này được giao là vinh dự của lực lượng cảnh sát hình sự", thượng tá Nam chia sẻ.

Trưởng Phòng cảnh sát Hình sự Nguyễn Đăng Nam cũng là người chỉ huy phá các vụ trọng án, gây hoang mang dư luận như 5 người trong gia đình ở Bình Tân bị giết; 2 hiệp sĩ đường phố bị sát hại, 3 người bị chém; bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ thuê giang hồ truy sát; lần đầu tiên xử lý hình sự chủ vũ trường ở Sài Gòn...

Theo lãnh đạo Công an TP HCM, thượng tá Nam còn khá trẻ so với những người tiền nhiệm. Có lẽ vậy mà anh rất xông xáo, sẵn sàng hóa thân... để nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, định hướng vụ án khá nhanh. "Hình ảnh người thủ lĩnh có mặt tại hiện trường, cùng chịu gian khó, hỗ trợ, động viên anh em trinh sát là những điều tiên quyết giúp phá vụ án có tính chất phức tạp thành công. Đồng thời, vụ án liên quan an ninh chính trị rất cần một người thuyền trưởng lèo lái, định hướng và thượng tá Nguyễn Đăng Nam làm rất tốt việc này", lãnh đạo Công an TP HCM nói.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong những năm gần đây đều giảm như mục tiêu mà công an thành phố đặt ra. Trong 6 tháng đầu năm nay án giết người giảm hơn 17%; cướp tài sản giảm 22,6%; cướp giật giảm 3,22%; trộm tài sản giảm hơn 11%. Riêng các vụ liên quan đến tín dụng đen đã giảm đến 20%, tình hình đã bớt phức tạp hơn so với cuối năm 2018.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam. Ảnh: Sơn Hoà.

Vụ khủng bố xảy ra trong bối cảnh an ninh trật tự tại TP HCM có nhiều phức tạp, khi nhiều người lợi dụng phản đối dự thảo Luật Đặc khu (dù Chính phủ đã đề nghị Quốc hội lùi thời gian thông qua) để kích động gây rối. Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Khanh, Nguyễn Tấn Thành và Dương Bá Giang bị khởi tố về hành vi Khủng bố; 3 người ở Đăk Nông bán chất nổ cho Khanh bị khởi tố tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ.

Uyên Trinh