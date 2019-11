Thủ đoạn sản xuất vé xem bóng đá giả

Hà NộiBùi Văn Kiên (49 tuổi) mang vé bóng đá đến cửa hàng photocopy thuê in "làm hàng giả" với chi phí chỉ hết 1.000 đồng một vé.

Kiên và Nguyễn Khắc Ấn (51 tuổi), Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi) hôm nay bị Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố về tội Làm, buôn bán tem, vé giả. Kiên là chủ mưu trong vụ án.

Kiên khi bị bắt. Ảnh: Văn Cường.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/11, Kiên mua hai cặp vé bóng đá trận Việt Nam - UAE do Liên đoàn bóng đá Việt Nam phát hành sau đó bán lại kiếm lời. Khi thấy nhiều người muốn mua, Kiên nảy sinh ý định làm vé giả.

Anh ta mua tiếp ba chiếc vé thật và mang đến cửa hàng photocopy của Ấn cùng tập giấy A4. Từ ba tấm vé gốc, Kiên thuê Ấn in vé giả giống hệt màu sắc, số seri. Mỗi tờ A4 sẽ cho ra ba chiếc vé giả với giá in 3.000 đồng một tờ.

Khi in được 180 vé giả mệnh giá 500.000 đồng, Kiên mang hết ra trước cửa sân vận động Mỹ Đình chào bán. Anh ta sau đó bán được 15 cặp vé, thu về khoảng 12 triệu đồng. Số còn lại, Kiên tiêu huỷ hết.

Số vé giả bị thu giữ. Ảnh: Văn Cường.

Thấy kiếm tiền dễ dàng, Kiên tiếp tục lên kế hoạch làm vé giả với thủ đoạn tinh vi hơn. Anh ta tự thiết kế chiếc tem hình tròn giống tem dán trên vé thật nhưng khác dòng chữ và đặt một công ty in 30.000 chiếc.

Kiên sau đó mang ba vé thật trận Việt Nam - Thái Lan đã mua trước đó đến cửa hàng của Ấn thuê in. Do Kiên yêu cầu cao hơn lần trước, Ấn lại không thành thạo phần mềm chỉnh sửa trên máy tính nên bảo Chiến (nhân viên cửa hàng) thực hiện. Từ yêu cầu của Kiên, Chiến chỉnh sửa số seri, số ghế trên vé rồi in trên tờ A4. Mỗi tờ A4 được ba tấm vé giả.

Khi in được 900 chiếc vé giả trận Việt Nam - Thái Lan mệnh giá 500.000 và 400.000 đồng, Kiên cầm hết về phòng trọ ở quận Nam Từ Liêm. Anh ta tự dán tem vào vé rồi dùng dao rọc giấy tạo lỗ thủng giống hệt vé thật. Kiên sau đó lại mang số vé này ra trước cửa sân vận động bán kiếm lời.

Tối 18/11, Kiên đang chào bán vé giả cho khách thì bị cảnh sát bắt giữ.