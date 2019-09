Thủ đoạn sản xuất ma tuý tại Việt Nam của nghi phạm Trung Quốc

Thái Tự Lực (56 tuổi, người Trung Quốc) sang Việt Nam thuê trụ sở nhiều công ty để ngụy trang sản xuất ma túy đá.

Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an) vừa khởi tố, tạm giam để điều tra về tội sản xuất trái phép chất ma túy đối với Thái Tự Lực cùng 6 người đồng hương gồm Tống Kiến Hoàng (56 tuổi), Lữ Dư Trọng (44 tuổi), Dương Viễn Đức (55 tuổi), Hoàn Sơn Nguyên (29 tuổi), Thái Tư Viện (73 tuổi), Trương Tần Thứ (58 tuổi). Nghi phạm thứ 8 là Sàn Khuấn Sáng, 43 tuổi, trú tại TP HCM.

Máy móc, thiết bị để sản xuất ma túy tại xưởng ở Kon Tum. Ảnh: M.H.

Nhà chức trách cho hay, Thái Tự Lực có nhiều tiền án liên quan đến ma túy, mới được đặc xá án chung thân tại Trung Quốc. Tháng 11/2018, người đàn ông này sang Việt Nam, khảo sát, tìm địa điểm để mở xưởng sản xuất ma túy đá, đồng thời cho đàn em chuyển một số máy móc, thiết bị từ Trung Quốc qua.

Sau đó, ông ta thuê địa điểm của trụ sở Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát ở thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) dưới danh nghĩa hoạt động khai thác, chế biến đá xây dựng, để ngụy trang hành vi phạm tội. Thái Tự Lực cho chuyển máy móc về cơ sở này.

Khoảng tháng 5, nghi ngờ hành vi bị lộ, Thái Tự Lực cho chuyển máy móc, thiết bị và hóa chất vào quận Tân Bình (TP HCM). Sau đó, cả nhóm ông ta xuất cảnh về nước.

Đầu tháng 7, Thái Tự Lực và đồng bọn quay lại Việt Nam, tìm nhiều địa điểm để tiếp tục mở xưởng sản xuất ma túy đá. Họ thuê khuôn viên của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên (thị trấn Bắc Hà, tỉnh Kon Tum) để mở xưởng và gia cố thành khu sản xuất ma túy. Thái Tự Lực cho đàn em trưng biển: "Khu vực thí nghiệm, không phận sự miễn vào" và cử người canh gác 24/24.

Ngày 18/7, Thái Tự Lực cho chuyển toàn bộ máy móc ở TP HCM, cùng những thùng phuy, bao tải hóa chất, tiền chất ma túy về cơ sở mới này và một tuần sau, xưởng đi vào hoạt động. Để che giấu, xưởng chỉ hoạt động vào ban đêm, còn ngày chúng cắt cử người trông coi không cho ai tới gần.

Những can chứa hóa chất, tiền chất ma túy để phục vụ việc sản xuất. Ảnh: M.H.

Sáng 6/8, 10 tổ công tác, với hơn 200 cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát ma túy Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các tỉnh Kon Tum, Bình Định, Bình Dương, TP HCM... được lệnh tấn công đường dây ma tuý này.

Một tổ công tác do trung tướng Phạm Văn Các (Cục trưởng Cục Cảnh sát ma túy), Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Trung (Phó Trưởng ban chuyên án) trực tiếp bao vây, khống chế 7 nghi can người Trung Quốc trong Công ty Đồng An Viên.

Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ 150 lít dung dịch có chứa ma túy đá; 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại được đựng trong nhiều thùng phi, can nhựa và khoảng 20 tấn thiết bị, máy móc...

Tổng khối lượng tiền chất, hóa chất bị cảnh sát thu giữ khoảng 30 tấn. Cảnh sát nhận định với số hóa chất, tiền chất trên, nhóm này có thể sản xuất vài tấn ma túy đá.

Song song với việc Công an Việt Nam phá án, Công an Trung Quốc cũng đồng loạt bắt tạm giam 18 người liên quan đến đường dây sản xuất ma túy trái phép nêu trên.