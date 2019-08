Thời gian đi lính nghĩa vụ của công an giảm còn hai năm

Từ 10/10, Chính phủ rút ngắn thời gian nghĩa vụ trong công an nhân dân từ 36 tháng xuống còn 24 tháng.

Trong trường hợp hết thời hạn nghĩa vụ, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thể được kéo dài thời gian nhưng không quá 6 tháng. Các nội dung trên được nêu trong Nghị định 70/2019.

Có hiệu lực từ ngày 10/10, nghị định ưu tiên các sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học có năng khiếu, khả năng phù hợp với chuyên môn, công tác, chiến đấu được tham gia nghĩa vụ trong công an nhân dân. Nghị định 70/2019 bỏ quy định người tham gia nghĩa vụ công an nhân dân được phong, thăng cấp bậc hàm binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ như trước đây. Thay vào đó, trong thời gian tại ngũ, hoặc xuất ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ được hưởng chế độ chính sách với bậc hàm tương đương theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

Trong thủ tục tham gia nghĩa vụ công an, công dân chỉ đăng ký, nộp một tờ khai theo mẫu có sẵn và kèm theo giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự tại công an xã, phường, thị trấn chứ không phải nộp cho công an huyện 6-7 loại giấy tờ như bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, giấy chứng nhận đoàn viên... như trước đây.

Người có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân thì tùy theo tính chất sẽ bị kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

