Thiếu tá công an Hải Phòng bị đâm trọng thương

Chiều 21/3, tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tư, an toàn giao thông do thiếu tá Phan Vũ Hiệp làm nhiệm vụ ở phường Vạn Hương (Đồ Sơn, TP Hải Phòng). Phát hiện Hoàng Gia Tú (37 tuổi, trú quận Đồ Sơn) không đội mũ bảo hiểm, tổ đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tú không xuất trình bằng lái, giấy đăng ký xe, nên xe bị đưa về trụ sở công an để giải quyết.

17h, khi xe thùng của cảnh sát giao thông quận Đồ Sơn chở xe vi phạm về tới trụ sở, thiếu tá Hiệp xuống xe thì bị Tú bám theo, bất ngờ rút dao dài khoảng 30 cm đâm vào sau gáy, tạo ra vết thương hở dài gần 20 cm.

Hung khí gây án là con dao bầu dài khoảng 30cm. Ảnh: CAHP

Mặc dù bị trọng thương, mất nhiều máu, thiếu tá Hiệp vẫn quật ngã hung thủ trước khi ngất lịm, để đồng đội lao ra bắt giữ. Sau hơn một giờ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Việt Tiệp, thiếu tá Hiệp đã qua cơn nguy kịch.

Công an quận Đồ Sơn đang tạm giữ Hoàng Gia Tú phục vụ điều tra.