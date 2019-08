Thêm tội danh với cựu hiệu trưởng nghi dâm ô học sinh

Ông Đinh Bằng My bị khởi tố bổ sung tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Ngày 22/8, quyết định khởi tố tội danh thứ hai và tạm giam với ông My (58 tuổi) đã được VKSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn. Ông My là cựu hiệu trưởng Trường THCS, THPT dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

Tháng 12/2018, ông My bị khởi tố về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo khoản 2 điều 146 Bộ luật Hình sự 2015. Ngày 14/7, sau 6 tháng bị tạm giam, ông My được tại ngoại song cấm di chuyển khỏi nơi cư trú.

Sau khi công an huyện Thanh Sơn ra kết luận điều tra đề nghị truy tố, giữa tháng 7 TAND huyện Thanh Sơn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề. Vụ án sau đó được chuyển về cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý.

Bị can Đinh Bằng My. Ảnh: VTV.

Theo kết luận của công an, từ cuối năm 2016 đến 2018, ông My nhiều lần gọi các học sinh nam đang học lớp 7, 8, 9 lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập. Ông ta sau đó đưa các cháu vào giường ngủ trong phòng làm việc giở trò đồi bại.

Ông hiệu trưởng dặn học sinh không được kể lại với ai và thường cho các cháu kẹo hoặc tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng. Khi bị xâm hại, nạn nhân đều chưa đủ 16 tuổi.