Thêm 3 người trong đường dây ma tuý lớn nhất An Giang bị bắt

Các nghi phạm ngụy trang ma tuý đá và thuốc lắc tại Campuchia thành các gói trà, thực phẩm chức năng cất giấu trên ôtô đưa về Việt Nam.

Phượng, Hải và Khoa bị bắt tại Sài Gòn. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 14/4, mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) bắt Nguyễn Thanh Hải (41 tuổi), Nguyễn Thanh Phượng (52 tuổi) và Tuyên Khoa (33 tuổi, cùng ngụ TP HCM).

Lực lượng chức năng thu giữ thêm 6.850 viên thuốc lắc, một kg ma túy đá cùng nhiều tang vật khác.

Các nghi can này là đồng phạm của Du Quốc Cường (29 tuổi, ngụ Khánh Hòa) và Trình Công Nghĩa (41 tuổi, ngụ An Giang) bị bắt hôm qua, cùng ôtô chở 25.000 viên thuốc lắc (8,2 kg) và 18,2 kg ma túy đá tại biên giới An Giang.

Hàng chục kg ma tuý bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ban chuyên án cho biết, Hải, Cường, Khoa đều dương tính với ma túy. Băng nhóm này mang ma tuý từ Campuchia qua biên giới các tỉnh miền Tây rồi đưa về Sài Gòn tiêu thụ. Tất cả được ngụy trang thành các gói trà, thực phẩm chức năng...

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Dư Quốc Cường và Trình Công Nghĩa bị bắt ở An Giang. Ảnh: Công an cung cấp.

Hôm 20/3, C04 bắt đường dây mang ma tuý từ Tam Giác Vàng (Myanmar) về Sài Gòn để chuyển đi nước thứ ba, thu giữ 300 kg hàng đá - lượng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại TP HCM. Nhóm người Trung Quốc cầm đầu đường dây ma tuý xuyên quốc gia này từng hai lần bị phát hiện trước đó tại Hà Tĩnh và Quảng Trị. Tổng lượng ma tuý đá thu giữ lên đến hơn 1,1 tấn.

Đến ngày 27/7, Công an TP HCM bắt giữ ôtô tải chở gần 900 bánh heroin, cũng được mang từ Tam Giác Vàng về. Những kẻ cầm đầu là người Đài Loan.

TP HCM được xem là nơi trung chuyển ma tuý của khu vực.

Cửu Long