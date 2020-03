Thầy giáo bị phạt 10 triệu đồng

Hà TĩnhÔng Đào Quốc Trọng (42 tuổi, giáo viên ở huyện Hương Sơn) bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật tỉnh có người thứ hai nhiễm nCoV.

Ngày 30/3, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cho biết, thầy Trọng bị phạt hành chính theo điểm a, khoản 3, điều 64 Nghị định 174/2013 với lỗi "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật".

Ngày 25-28/3, ông Trọng viết trên Facebook cá nhân với nội dung: "Như vậy Hà Tĩnh đã có trường hợp thứ 2...?" và còn lồng ghép Covid-19 để xuyên tạc đại hội Đảng của một xã ở miền núi Nghệ An.

Thầy Trọng (bên trái) làm việc với nhà chức trách. Ảnh: Gia Hân

Theo Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Tĩnh), thông tin của thầy Trọng hàm ý đề cập Hà Tĩnh có trường hợp thứ hai nhiễm nCoV. Trong khi thực tế, tỉnh mới ghi nhận một trường hợp và xã ở Nghệ An tổ chức đại hội Đảng đúng quy trình. Khi thấy nhiều người bình luận phản đối, nam giáo viên đã để chế độ riêng tư trên cho các bài viết trên.

Tại cơ quan công an, ông Trọng khai không biết hành vi đó của mình là sai trái. Thầy giáo xin lỗi, gỡ thông tin thất thiệt và hứa không tái phạm.