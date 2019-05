Thanh niên ép bé gái nhậu say để làm 'chuyện vợ chồng'

Chở bé gái cùng xóm ở Kiên Giang đi chơi, Rinh chuốc rượu rồi đưa nạn nhân về nhà giao cấu.

Rinh tại cơ quan công an. Ảnh: Hoài An.

Ngày 14/4, Công an huyện An Biên (Kiên Giang) khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Danh Nà Rinh (20 tuổi) về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Theo điều tra, Rinh và bé gái 15 tuổi cùng xóm có tình cảm với nhau. Giao thừa Tết năm 2018, anh ta chở cô bé đến TP Rạch Giá xem bắn pháo hoa rồi ép uống rượu say, đưa về nhà quan hệ tình dục.

Những ngày sau đó cả hai tiếp tục làm "chuyện vợ chồng" nhiều lần.

Đầu tháng 2 năm nay, khi chở bạn gái "nhí" đến TP Hà Tiên thuê nhà nghỉ, Rinh bị gia đình nạn nhân bắt quả tang, trình báo công an.

Hoàng Hạnh