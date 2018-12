Tên trộm nấp dưới gầm giường bị chủ tiệm vàng phát hiện

Chui gầm giường rình vợ ngoại tình

Khoảng 22h ngày 2/6, tại cửa hàng vàng bạc Bảo Thúy (cơ sở 2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyệt Hằng, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), Lý Văn Hải bị bắt quả tang đang nấp dưới gầm giường để chờ cơ hội trộm tài sản.



Anh Phùng Duy Bảo, chủ nhà cho biết, gia đình kinh doanh vàng nên trước khi đi ngủ anh thường đi khắp các phòng trong nhà kiểm tra. Ở căn phòng bỏ trống của con gái đang học ở xa, anh thấy có mùi lạ nên đã lật giường kiểm tra và phát hiện có người. Kẻ lạ mặt sau đó đã bị gia đình anh khống chế, bàn giao Công an huyện Hàm Yên.



Đại úy Hoàng Đình Phú (Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm Hình sự - Kinh tế -Ma túy, Công an huyện Hàm Yên) cho biết nghi can khai tên Lý Văn Hải, 29 tuổi, làm nghề tự do, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Tân Thành.



Từ năm 2005, Hải đi lang thang làm thuê ở khắp nơi, ngày 28/5 về quê Tuyên Quang. Đi qua của hàng vàng bạc Bảo Thúy, người đàn ông túng tiền này nảy sinh ý định trộm cắp. Hải cắt hàng rào sắt trên sân thượng tầng 3 để đột nhập rồi nấp dưới gầm giường.

