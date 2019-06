Tên trộm đột nhập nhiều tiệm vàng

Cùng với vụ đột nhập tiệm vàng ở Nghệ An "cuỗm" hơn 500 dây chuyền vàng, Năm là thủ phạm của hàng loạt vụ trộm ở các tỉnh khác.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Nghệ An xác định Nguyễn Văn Năm (32 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) là thủ phạm của vụ trộm vàng với số lượng lớn tại Nghệ An 3 năm trước.

Theo cơ quan điều tra, tháng 12/2018 Nguyễn Văn Năm bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt liên quan tới một vụ trộm vàng tại tỉnh Lai Châu. Khi cơ quan điều tra mở rộng chuyên án, Năm thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm tại Nghệ An.

Bị can Nguyễn Văn Năm.

Ngày 20/12/2015, Năm đón xe khách từ Hà Nội vào Nghệ An mục đích tìm tiệm vàng sơ hở để trộm cắp. Tối cùng ngày, Năm mặc áo khoác chống nắng, đội mũ trùm kín đầu, tay đeo tất, leo lên cây gần tiệm vàng Bích Hải (phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) tiếp cận tầng 3 ngôi nhà. Do không vào lọt, Năm leo xuống tầng 2, dùng lưỡi cưa cắt song cửa sổ chui vào nhà.

Đi xuống tầng một - nơi kinh doanh vàng, Năm tháo bản lề cửa kính để vào gian hàng chứa vàng, vô hiệu hóa camera an ninh. Kẻ gian sau đó cạy ba tủ đựng vàng lấy đi 500 dây chuyền vàng; 100 lắc tay; 50 kiềng đeo cổ và 20 mặt dây chuyền vàng.

Cuỗm được số tài sản, Năm thoát khỏi nhà, đón xe đi Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc. Tên trộm bán số vàng được 1,2 tỷ đồng tiền Việt và tiêu xài cá nhân.

Những tháng sau đó, Năm thực hiện thêm hàng loạt vụ trộm tại các tiệm vàng ở Lai Châu, Sơn La, Hà Tĩnh với cùng thủ đoạn.