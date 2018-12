Tài xế xe tải kiện sếp công an vì bị phạt đi vào đường cấm

Chiều 15/9, ông Nguyễn Công Hoan (thẩm phán TAND thành phố Vinh) cho hay trong tháng 9 dự kiến sẽ mở phiên xử vụ kiện hành chính giữa nguyên đơn Phan Đình Anh (tạm trú tại thị xã Cửa Lò) và Trưởng công an thành phố Vinh Trần Ngọc Tú. Bị đơn ủy quyền cho cấp phó là ông Hoàng Duy Hà tham gia tố tụng.

Trung tuần tháng 8, phiên xử này do ông Hoan làm chủ tọa đã phải hoãn do vắng hội thẩm nhân dân.

Biển báo đầu đường Lê Lợi (TP Vinh), ông Anh cho xe đi vào và cho rằng không vi phạm.

Ông Anh làm lái xe cho doanh nghiệp tư nhân tại thị xã Cửa Lò. Trong đơn khởi kiện hành chính gửi tới TAND thành phố Vinh, ông trình bày 9h45' ngày 8/3 điều khiển xe tải đi vào đầu đường Lê Lợi và bị cảnh sát giao thông phạt lỗi "đi vào đường cấm".

Khi ông Anh cho rằng với nội dung thể hiện trên biển cấm thì xe của mình có tải trọng 3,4 tấn không chở hàng nên không vi phạm, hai cảnh sát làm nhiệm vụ đã đưa cho xem quyết định số 10/2016 QĐ-UBND ngày 18/1 của UBND tỉnh Nghệ An về "điều chỉnh quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh". Căn cứ quyết định này, ông Anh đã vi phạm nội dung của biển báo.

Không đồng ý, ông Anh không đưa cảnh sát giấy tờ xe để kiểm tra, không ký biên bản... Xe tải của ông Anh bị dán niêm phong ngay sau đó, kéo về đồn.

Ngày 17/3, thượng tá Hoàng Duy Hà (Phó trưởng Công an thành phố Vinh) ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Anh với các lỗi: đi vào đường cấm; không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; không mang giấy chứng nhận kiểm kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không mang giấy phép lái xe; không mang đăng ký xe... Tổng số tiền xử phạt 4,9 triệu đồng. Xe bị tạm giữ 9 ngày.

Hai tháng sau, ông Anh gửi đơn kiện đề nghị tòa tuyên hủy quyết định xử phạt hành chính trên với lý do ban hành "không đúng quy định". Ông yêu cầu phía công an phải hoàn lại tiền xử phạt, bồi thường hơn 42 triệu đồng do tạm giữ xe 9 ngày.

Hải Bình

Xem thêm

>> Bác đơn kiện cảnh sát 113 của một chủ xe ôtô

>> Một chủ xe ôtô 2 lần thua kiện cảnh sát