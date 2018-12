Tài xế cán chết người bỏ chạy bị camera tố cáo

Ngày 29/8, TAND huyện Cần Giuộc (Long An) xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thành Phong (41 tuổi) 2 năm tù về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, khuya 13/3, ông Phong lái xe tải chở trái cây trên địa bàn huyện Cần Giuộc không quan sát phần đường của mình mà nhìn sang chiều ngược lại. Sau đó, dù phát hiện phía trước xe 20 m có vật thể lạ ở giữa đường, tài xế này vẫn không giảm tốc độ. Xe đã cán qua người đàn ông 45 tuổi.

Quan sát kính chiếu hậu, thấy nạn nhân nằm bất động nghi đã chết nên ông ta lái xe rời khỏi hiện trường. Lúc giao xong trái cây, tài xế này nhờ người rửa sạch xe nhằm xóa dấu vết.

Sau khi trích xuất hình ảnh camera được lắp tại khu vực tai nạn, 3 giờ sau, Công an huyện Cần Giuộc mời ông Phong làm việc. Tại đây, người đàn ông này đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng công an huyện Cần Giuộc, hiện nay huyện đã đầu tư gần một tỷ đồng để lắp 180 camera an ninh tại 68 điểm. Thời gian tới, huyện sẽ phủ kín camera an ninh trên toàn địa bàn.

Hoàng Nam