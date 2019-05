Tài ngửi mùi phát hiện thủ phạm giết người của chó nghiệp vụ

Đánh hơi chiếc khăn mùi xoa thu được ở hiện trường, chú chó béc-giê đã hỗ trợ Công an Phú Thọ nhanh chóng tìm ra nghi phạm.

Thượng tá Lê Sỹ Hà, Giám đốc Trung tâm huấn luyện Đông vật nghiệp vụ. Ảnh: Giang Huy

Trung tâm huấn luyện Đông vật nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đang huấn luyện hàng trăm chó nghiệp vụ với nhiều chủng loại. Trong số này, 26 chú chó thường xuyên tham gia phá các vụ án ma túy, giết người, cướp của tại Hà Nội và các địa phương...

Theo thượng tá Lê Sỹ Hà, chó nghiệp vụ được tuyển chọn kỹ, huấn luyện liên tục trong vòng nửa năm, thành thục các chuyên khoa và vượt qua hai kỳ thi, sát hạch. Loại béc-giê Đức và Bỉ thể hiện khả năng vượt trội hơn cả với sự nhanh nhẹn, thần kinh vững và thích nghi cao ở các môi trường.

Năm 2018, ông Hà cùng một số cán bộ ở trung tâm huy động 5 chó béc-giê tham gia giám định mùi hơi đôi giầy, đôi tất để truy tìm thủ phạm sát hại đôi vợ chồng ở Hưng Yên.

Theo đó, giữa tháng 8, Đinh Công Tráng ở thành phố Hưng Yên đột nhập, trộm cắp tài sản tại gia đình anh Đặng Văn Trường (41 tuổi), chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) . Khi bị phát hiện, Tráng dùng dao bầu có chuôi gỗ mang sẵn theo đâm nhiều nhát khiến đôi vợ chồng tử vong.

Qua điều tra, công an thu được con dao có dính máu và đôi giầy, đôi tất. Ngoài các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an huy động thêm chó nghiệp vụ từ Trung tâm để giám định mùi hơi ở các mẫu vật thu được và ngửi hơi của các nghi can để xác định hung thủ.

Chó nghiệp vụ được cán bộ huấn luyện tập cho phân biệt và tìm kiếm mùi hơi. Ảnh: Giang Huy

Theo thượng tá Hà, trải qua trận mưa, mùi hơi trên đôi giầy, tất đã không còn được nguyên vẹn, tuy nhiên cơ quan điều tra vẫn cho trưng cầu giám định. Trong 5 chó béc-giê được điều đến có ba con cho kết quả ổn định và đồng nhất; thể hiện mùi hơi trên đôi tất, đôi giầy trùng khớp với mùi hơi trên người Tráng. "Đây là căn cứ để hỗ trợ thêm cho cơ quan điều tra; phối hợp cùng nhiều manh mối khác như AND của hung thủ trên con dao đã giúp cảnh sát sớm tìm được hung thủ", ông Hà nói.

Trước đó, vụ án sát hại người phụ nữ buôn đồng nát ở Cẩm Khê, Phú Thọ cũng được phá thành công với cách tương tự. Vào cuối năm 2004, Công an huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, nhận được tin báo có một xác chết trong bao tải, buộc đằng sau xe đạp vứt lại ở Dốc Sệ thị trấn Sông Thao, Cẩm Khê. Cảnh sát thu nhiều đồ vật ở hiện trường, trong đó có chiếc khăn mùi xoa.

Chiếc khăn mùi xoa để lại mùi hơi, lật tẩy tội ác của cặp vợ chồng ở Phú Thọ Chó nghiệp vụ trong một lần thi giám biệt mùi hơi. Video: Phương Sơn

Trung tâm sử dụng, huấn luyện động vật nghiệp vụ đã được sử dụng chó Rex để giám biệt hơi. Cán bộ điều tra và cán bộ huấn luyện đã lấy mẫu mùi hơi trên chiếc khăn mùi xoa thu được ở hiện trường và mùi hơi thu được của một nữ nghi can.

Kết quả, chó nghiệp vụ xác định mùi hơi để lại ở chiếc khăn mùi xoa thu được ở hiện trường với hơi của kẻ nghi vấn Hà Thị Bích Thủy là đồng nhất, giúp cho cơ quan điều tra nhanh chóng kết luận Thuỷ đã cùng chồng giết chị Hà Thị Thơm, người thu mua sắt vụn, để lấy 360.000 đồng.

Ngoài án hình sự, chó nghiệp vụ cũng tham gia nhiều chuyên án triệt phá đường dây buôn bán vận chuyển ma túy lớn. Trong chuyên án đặc biệt ở Sơn La vào năm 2014 thu 148 bánh heroin cùng nhiều vũ khí, một chú chó đã bị kẻ vận chuyển ma túy dùng súng bắn chết khi đang tấn công nghi phạm bỏ chạy mang theo hơn 25 bánh heroin.

Theo lãnh đạo Trung tâm huấn luyện động vật nghiệp vụ, nhiều nước đã coi kết quả giám biệt mùi hơi của chó nghiệp vụ là căn cứ pháp lý để buộc tội thủ phạm. Tuy nhiên tại Việt Nam, chó nghiệp vụ là công cụ hỗ trợ của cảnh sát và những dấu vết, đồ vật ở hiện trường, chó đánh hơi, phân biệt được chỉ là một căn cứ giúp có hướng điều tra nhanh nhất.