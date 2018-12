Sếp công an ở Thanh Hóa bị thuộc cấp cũ tố cáo nhận tiền 'chạy án'

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung (Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá) cho biết chiều 29/11 Thanh tra Bộ Công an dự kiến về địa phương xác minh việc ông Nguyễn Chí Phương (Trưởng công an thành phố Thanh Hóa) bị tố cáo nhận 260 triệu đồng"chạy án".

Người tố cáo là Đỗ Đức Hiếu, cựu cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an thành phố Thanh Hóa. Trong đơn kêu cứu gửi nhiều cơ quan, anh Hiếu cho biết ngày 18/7 đã lấy chiếc Honda Air Blade là xe tang vật mang ra ngoài "sửa chữa làm phương tiện đi lại". Lòng tham của Hiếu ngay sau đó bị phát hiện. Chiếc xe bị đưa về đơn vị. Hiếu bị đình chỉ công tác, tước quân tịch, khởi tố.

Từ 19/7 đến cuối tháng 11, Hiếu nhiều lần đến nhà riêng của đại tá Phương nhờ "cứu giúp", đưa ba lần tổng cộng 260 triệu đồng. Tuy nhiên, do vẫn bị kỷ luật, Hiếu đòi lại tiền song chưa nhận đủ nên tố cáo. Các cuộc trao đổi với ông Phương đều được Hiếu ghi âm.

Trước tố cáo của thuộc cấp cũ, đại tá Phương phủ nhận đã cầm tiền "chạy án". "Việc đưa quà là có thật nhưng sau đó anh này cố tình không nhận lại. Anh ta bỏ chạy, tôi gọi tổ công tác xuống tiếp nhận và đem trả lại. Nếu tôi nhận tiền thì việc gì tôi phải tước quân tịch của anh ta", đại tá Phương nói và cho hay Hiếu đã bị kết án về tội Trộm cắp tài sản với mức phạt tù treo.