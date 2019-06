'Sẽ công bố danh tính 8 người liên quan vụ án tại Nhật Cường'

Người phát ngôn Bộ Công an nói, "từ lúc khám xét đến lúc khởi tố vụ án, Bùi Quang Huy không đến trình diện, cũng không có mặt ở nơi cư trú".

Tại cuộc họp báo chiều 31/5, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vụ Nhật Cường.

Theo đó, căn cứ tài liệu thu thập được và cơ sở xác định công ty Nhật Cường có dấu hiệu hoạt động buôn lậu, ngày 9/5 cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khám xét khẩn cấp đồng loạt 9 địa điểm liên quan hoạt động của công ty này; gửi thông báo đến viện kiểm sát nhân dân cùng cấp theo quy định.

"Trong quá trình khám xét, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) không có mặt ở nơi cư trú. Lúc này, Bộ Công an chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật", ông Quang nói.

Ông Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Viết Tuân

Theo ông, quá trình khám xét khẩn cấp Bộ Công an đã thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu nên ngày 14/5, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định kế toán theo quy định pháp luật. Cơ quan công an cũng quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy cùng 8 người khác.

Lực lượng chức năng đã thi hành các quyết định trên đối với các bị can; riêng Bùi Quang Huy từ lúc khám xét đến lúc khởi tố vụ án không đến trình diện dù đã vận động gia đình, cũng không có mặt ở nơi cư trú. Vì vậy, ngày 18/5 cơ quan cảnh sát điểu tra ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với Bùi Quang Huy.

"Chúng tôi đang điều tra, làm rõ. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã đăng nội dung kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú", người phát ngôn Bộ Công an nói.

Trước đề nghị cung cấp danh tính 8 người đã bị khởi tố, ông Quang cho hay, bản chất của các trường hợp phạm tội khi bị phát hiện luôn "tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để trốn tránh", trong đó có cả việc bỏ trốn khỏi nơi cư trú như ông chủ Nhật Cường. Thực tế này gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vi phạm của các trường hợp liên quan; đồng thời tập trung lực lượng, biện pháp để truy bắt bằng được Bùi Quang Huy, đưa về xử lý theo đúng quy định của pháp luật...

"Chúng tôi sẽ công bố danh tính 8 người đã bị khởi tố trong thời điểm thích hợp nhất, để không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án", ông nói.