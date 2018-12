Quảng Nam quyết vạch trần việc tiếp tay phá rừng pơ mu

Nhiều 'bí ẩn' trong vụ phá rừng pơ mu quy mô lớn ở Quảng Nam / 5 người bị bắt trong vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam

Sáng 29/8, khi trao thưởng cho đại diện Công an tỉnh và Ban chuyên án vụ phá rừng pơ mu tại khu vực vành đai biên giới Việt - Lào, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu khẳng định, đây là chuyên án lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, tính chất phức tạp, nhiều người tham gia.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề nghị công an tập trung lực lượng làm rõ "có tổ chức, cá nhân nào" liên đới trách nhiệm trong vụ phá rừng này. "Trả lời rõ có sự tiếp tay không? Nếu có thì còn bao nhiêu vụ tương tự như thế nữa? Phải vạch trần, không được để chìm vụ án", Chủ tịch tỉnh nêu quan điểm và mong muốn trong tháng 9 mọi việc sẽ được sáng tỏ.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện đường dây khai thác, vận chuyển gỗ đã được làm rõ, công an tiếp tục tìm câu trả lời có hay không trách nhiệm liên quan của các cơ quan, tổ chức để báo cáo Thủ tướng. "Sẽ rất khó nhưng công an tỉnh quyết tập trung chỉ đạo để có kết quả cao nhất, sớm báo cáo trọn vẹn vụ án", ông Lợi nói.

Trong diễn biến khác, sáng nay, đại tá Lê Văn Hồng (Trưởng phòng PC46) cho biết 5 người tham gia vận chuyển gỗ pơ mu đã ra đầu thú, gồm: Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi), Cao Văn Hới (24 tuổi), Nguyễn Văn Danh (27 tuổi) và Nguyễn Văn Long (23 tuổi). Họ đều trú tại xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

Đầu tháng 7, từ nguồn tin của người dân, cơ quan điều tra phát giác và thu giữ nhiều phách gỗ pơ mu ở khu vực rừng thuộc huyện Nam Giang, giáp với biên giới Lào, với khối lượng lên đến hơn 110m3.

5 ngày trước, công an công bố đã khởi tố 9 người, còn 11 người đang bỏ trốn.

Diễn biến vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam Ngày 9/7, cơ quan chức năng phát giác bãi tập kết hơn 280 phách gỗ pơ mu với khối lượng nằm gần Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang). Đến ngày 15/7, Hạt kiểm lâm Rừng phòng hộ Nam Sông Bung khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nam Giang. Sau đó, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện hàng trăm phách pơ mu cất giấu sát Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang và trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang. Ngày 19/7, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang bị đình chỉ công tác. Một ngày sau, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác vào hiện trường và yêu cầu lập ban chuyên án. Số gỗ pơ mu thu được ở thời điểm này hơn 590 phách với khối lượng hơn 44,3 m3. Ngày 21/7, đồn trưởng, chính trị viên và đồn phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang bị đình chỉ công tác. UBND tỉnh Quảng Nam ngày hôm sau đã báo cáo vụ việc lên Thủ tướng. Công an tỉnh Quảng Nam cũng rút hồ sơ từ Công an huyện Nam Giang để điều tra.

Ngọc Trường - Sơn Thủy