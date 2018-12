'Qua mặt' công an khi dùng tiền ảo chơi game mua bán ma túy

Sáng 24/5, TAND Đà Nẵng trong phiên xử phúc thẩm đã tuyên Liêu Đức Dũng (29 tuổi) mức phạt 9 năm tù, Nguyễn Hiền (21 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê) án 7 năm 6 tháng cùng về tội Mua bán trái phép ma túy; Nguyễn Hữu Nghĩa (31 tuổi, trú quận Liên Chiểu) mức phạt 4 năm tù về tội Tàng trữ trái phép ma túy.

Ba bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: N.Đ.

Theo cáo trạng, tối 25/6/2015, sau khi nhận 0,11 gram ma túy từ Dũng, Hiền đến tiệm Internet trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê (quận Thanh Khê) bán cho một người tên Sinh thì bị công an quận Thanh Khê bắt quả tang. Nghi phạm khai đã bán số ma túy này với giá 700.000 đồng nhưng không giao tiền mặt mà quy đổi thành 700 Vcoin (tiền ảo chơi game trên mạng).

Khám xét chung cư của Dũng ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), công an phát hiện Nghĩa cùng bạn gái và một người khác đang phê ma túy. Tang vật thu giữ tại đây có 0,18gram heroin, 5 kim tiêm do Nghĩa mang đến.

Tại tòa, Dũng khai trước khi bị công an bắt đã mua ma túy của một người tên Rôn (chưa rõ lai lịch) và bán cho Sinh 3 lần và đều thanh toán bằng cách nạp Vcoin vào tài khoản game của Dũng với cách quy đổi một Vcoin bằng 1.000 đồng. Đây là thủ đoạn mới do các bị cáo nghĩ ra, không nhận tiền trực tiếp nhằm qua mặt công an.

Tại phiên sơ thẩm, TAND quận Thanh Khê tuyên phạt Dũng án 9 năm tù, Hiền 7 năm 6 tháng tù và Nghĩa 4 năm tù.

Hôm nay trong phiên phúc thẩm, HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo.

Nguyễn Đông