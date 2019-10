Phụ huynh đồng loạt phủ nhận đưa tiền nhờ nâng điểm thi

Sơn LaMột số cán bộ giáo dục khai đã nhận tiền sau khi nâng điểm thi tốt nghiệp cho thí sinh song các phụ huynh thì phủ nhận.

Chiều nay, TAND tỉnh Sơn La tập trung xét hỏi người làm chứng để làm rõ hành vi nhờ nâng điểm trong vụ án gian lận điểm thi THPT 2018.

15 người làm chứng khi trả lời thẩm vấn đều phủ nhận đã nhờ người trung gian hoặc các bị cáo nâng điểm. Họ nói chỉ nhờ xem điểm trước cho các thí sinh để chủ động điều chỉnh nguyện vọng và "không thoả thuận, không đưa tiền cho bất kỳ ai".

Bà Lò Thị Trường khai có quan hệ họ hàng với bị cáo Lò Văn Huynh (nguyên trưởng phòng khảo thí) nên trước kỳ thi THPT 2018 đã đến nhà ông Huynh nhờ xem điểm trước cho con trai Lù Mạnh Hùng. Bà Trường không hứa hẹn về vật chất hay tiền với bị cáo Huynh. Con bà Trường trúng tuyển Học viện An ninh nhưng sau đó bị trả về do chấm thẩm định không đạt điểm. Theo cáo trạng, con trai bà Trường bị hạ 11,3 điểm môn Toán, Lịch Sử.

Sau kỳ thi, bà Trường đến nhà ông Huynh đưa 300 triệu đồng để cảm ơn. Hai ngày sau ông Huynh mang tiền đến nhà bà Trường trả lại. Bà nói chỉ nghĩ là đưa chút tiền để ông Huynh uống nước chứ không ngờ sự việc lại vỡ lở.

Được gọi lên đối chất ngay sau đó, bị cáo Huynh phản bác lại lời khai này, khẳng định bà Trường nhờ sửa bài thi, nâng điểm cho con trai chứ không chỉ đơn giản là nhờ xem điểm. Ông Huynh nhận của bà Trường 300 triệu đồng song ngày 24/7/2018 đã trả lại.

Nhân chứng Lò Thị Trường. Ảnh: Phạm Dự.

Ông Anh Trần Văn Điện (cán bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, thường xuyên thành phố Sơn La) cho biết nhờ bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) xem điểm trước giúp bốn thí sinh là con của người quen và đồng nghiệp.

Ông cho rằng các phụ huynh vì sốt ruột nên muốn nhờ xem điểm trước để điều chỉnh nguyện vọng chứ không phải nhờ nâng điểm. Ông không được bị cáo Nga thông báo lại kết quả và "bất ngờ biết các cháu nằm trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm".

Phản bác lời khai trên, bà Nga cho biết ông Điện nói là nhờ xem điểm và nếu có thể thì giúp đỡ để các thí sinh đạt được điểm số theo mong muốn. Bị cáo Nga sau đó đã sửa chữa bài thi để nâng điểm cho cả bốn trường hợp do ông Điện nhờ.

Bà Nga cho rằng ông Điện khi nhờ không có thoả thuận hay hứa hẹn gì về vật chất. Sau khi bốn thí sinh được nâng từ 11,9 đến 17,75 điểm, bà Nga được ông Điện cảm ơn bằng số tiền 1,04 tỷ đồng. Số tiền này bà Nga đã tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra.

Nhân chứng Trần Văn Điện. Ảnh: Phạm Dự.

Như hai người làm chứng trên bà Hoàng Thị Thành (Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai) cũng có con tham dự kỳ thi TPHT 2018. Trước kỳ thi, bà Thành biết bị cáo Cầm Thị Bun Sọn là chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La nên đến gặp và nhờ xem điểm trước cho con trai. Bà Thành khẳng định chỉ nhờ xem điểm để chủ động điều chỉnh nguyện vọng chứ không thoả thuận hay đưa tiền.

Đối chất ngay sau đó, bị cáo Sọn cho biết lúc đầu bà Thành nói nhờ xem điểm nhưng sau đó dặn lại "nếu được thì giúp nâng điểm". Khi con trai bà Thành được nâng điểm, bà Sọn được cảm ơn 440 triệu đồng. 400 triệu cho ba môn trắc nghiệm, 40 triệu đồng cho một môn tự luận. Bà Sọn khai nhận số tiền này để đi cảm ơn người khác.

"Vậy bị cáo đã đem tiền đi cảm ơn những ai?, HĐXX truy vấn. Bị cáo Sọn cho hay mọi người trong tổ xử lý bài thi trắc nghiệm đều đã giúp đỡ nhau trong việc sửa bài thi nên chưa nghĩ ra sẽ cảm ơn ai. Trong lúc bà Sọn vẫn cầm tiền thì vụ việc bị phát giác. Công an khởi tố vụ án điều tra.

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn. Ảnh: Phạm Dự.

Liên quan hành vi của các phụ huynh, cáo trạng xác định, 18 trường hợp trung gian đã nhận thông tin từ người nhà các thí sinh hoặc thông qua người khác. Trong số này hai người không thừa nhận cung cấp thông tin thí sinh, 16 người thừa nhận chuyển thông tin thí sinh nhưng chỉ "nhờ xem trước điểm thi".

Với phụ huynh của các thí sinh, 27 người thừa nhận chuyển thông tin nhờ xem điểm trước để gia đình kịp thời điều chỉnh nguyện vọng cho con vào các trường phù hợp. Họ khai không trao đổi hay hứa hẹn gì về lợi ích vật chất với các bị can và những người trung gian. 15 người không thừa nhận cung cấp tên thí sinh cho các bị can và người trung gian.

Quá trình điều tra, bị cáo Nga khai đã nhận 1,04 tỷ đồng để nâng điểm cho 4 thí sinh, bà Sọn nhận 440 triệu đồng, ông Huynh lấy một tỷ đồng nâng điểm cho hai thí sinh và Thủy cầm 500 triệu đồng để sửa điểm cho ba thí sinh.

VKS xác định hành vi nhận tiền, thoả thuận sẽ nhận tiền để sửa nâng điểm cho thí sinh của các bị can có dấu hiệu của tội Nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Tuy nhiên, ngoài lời khai của các bị can và số tiền đã nộp cho Cơ quan điều tra, không có tài liệu nào khác để chứng minh. Do đó, VKS xác định không có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự với các bị can Nga, Sọn, Huynh, Thuỷ về tội Nhận hối lộ, đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Số tiền trên xác định do vụ lợi mà có, đủ cơ sở để truy tố các bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Phiên toà ngày mai tiếp tục.