Phó giám đốc doanh nghiệp khai thác cát sỏi ở Huế bị bắt

Kiểm tra 3 bãi tập kết cát của doanh nghiệp Tuyết Liêm, công an phát hiện gần 50.000 m3 cát không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Công an đọc lệnh bắt giữ ông Liêm. Ảnh: Trần Hồng

Chiều 7/7, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, Phó giám đốc Doanh nghiệp Tuyết Liêm) và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán Công ty TNHH Tuấn Phát và Doanh nghiệp Tuyết Liêm) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Trước đó từ chiều 1/7, Công an thành phố Huế đã kiểm tra 3 bãi tập kết cát của doanh nghiệp Tuyết Liêm, phát hiện gần 50.000 m3 cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Công an tạm giữ 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ôtô dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Bãi cát của doanh nghiệp Tuyết Liêm. Ảnh: Trần Hồng

Khám xét doanh nghiệp Tuyết Liêm và Công ty TNHH Tuấn Phát tại 217 Phan Bội Châu (phường Trường An, TP Huế), công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Công an TP Huế đã khởi tố vụ án về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo điều 203 Bộ Luật hình sự 2015.

Doanh nghiệp Tuyết Liêm được thành lập năm 2004 do bà Nguyễn Thị Tuyết, 46 tuổi, làm giám đốc; chồng là Nguyễn Thanh Liêm làm phó giám đốc. Cơ sở này chuyên khai thác cát sỏi, vận tải trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Công an TP Huế tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án.

Võ Thạnh