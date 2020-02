Phó Giám đốc Công an TP HCM: 'Tuấn Khỉ bắn trả 3 phát đạn'

TP HCMĐại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, Tuấn "Khỉ" đã chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát vòng vây, bắn 3 phát đạn về phía cảnh sát.

Họp báo tuấn khỉ

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó Giám đốc Công an TP HCM) cung cấp thông tin về quá trình truy lùng, tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (Tuấn "Khỉ") - nghi can bắn chết 5 người tại Củ Chi, chiều 14/2.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang và ông Từ Lương. Ảnh: Mạnh Tùng.

Trước đó, nhà chức trách xác định nơi ẩn nấp của Tuấn tại căn nhà gần Cầu Xáng - giáp ranh xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn). Chiều hôm qua, hàng chục trinh sát đặc nhiệm Công an TP HCM phối hợp nhiều lực lượng của Bộ Công an bao vây nhiều lớp cả khu vực.

Đến 22h15 cảnh sát phát hiện Tuấn "liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng". Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, cảnh sát đã buộc phải nổ súng tiêu diệt Tuấn, thu giữ súng AK và 9 viên đạn (một viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Trưa 14/2, mọi lối vào căn nhà Tuấn ẩn náu vẫn bị phong tỏa. Ảnh: Hữu Khoa.

Theo điều tra, trưa 29/1, Tuấn và em họ Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, chơi lắc tài xỉu. Xảy ra mâu thuẫn với các con bạc, Tuấn về nhà lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến 4 người chết tại chỗ, một người bị thương. Hắn lấy xe SH, khoảng 1 tỷ đồng tại hiện trường bỏ trốn. Sau khi đưa tiền cho Tâm giữ, Tuấn cướp xe Nouvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH, tiếp tục chạy trốn. Đêm đó, hắn cướp xe máy khác của người đàn ông trên tỉnh lộ, bắn chết nạn nhân.

Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Tuấn về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bộ Công an đã huy động Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và nhiều tỉnh thành phối hợp truy bắt các nghi can.

Vị tí Tuấn 'Khỉ' bị tiêu giệt Vị trí Tuấn bị bắn chết. Video: Văn Điệp - Lê Huyền.

Quốc Thắng - Mạnh Tùng

* Tiếp tục cập nhật.