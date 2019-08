Phó chủ tịch phường bị điều tra trục lợi dự án

Bà Khâu Thị Phượng (40 tuổi, Phó chủ tịch UBND phường Đông Hải, Thanh Hoá) là bị can trong vụ án trục lợi tiền đền bù dự án.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can với bà Phượng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cấm đi khỏi nơi cư trú. Liên quan vụ án, công an cũng khởi tố, tạm giam ông Phạm Tiến Độ (63 tuổi, Trưởng phố Lễ Môn, phường Đông Hải) với cáo buộc có dấu hiệu Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Hai nghi can Phạm Tiến Độ (trái) và Khâu Thị Phượng. Ảnh: Lam Sơn.

Theo cơ quan điều tra, tháng 1/2016, được giao chủ trì và trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Khu đô thị Đông Hải nhưng bà Phượng đã không kiểm tra, giám sát để ông Độ cùng một số hộ dân tẩy xóa 38 bộ hồ sơ cây trồng là lúa thành hoa ly củ để tăng số tiền đền bù. Khoản chênh lệch hơn 1,6 tỷ đồng, họ chia nhau.

Trong vụ án này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt giam ông Tống Quang Thái (43 tuổi, Phó giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng - Tái định cư thành phố Thanh Hóa) cùng hai thuộc cấp.