Phó chánh án quận 4 bị bắt

TP HCMTối 1/10, Công an quận 1 bắt Phó chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam và giảng viên trường kiểm sát Lâm Hoàng Tùng về hành vi Xâm phạm chỗ ở của người khác.

Động thái này được Công an quận 1 đưa ra sau bốn ngày khởi tố vụ án, điều tra việc bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi) ngụ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tố cáo bị ông Nam, Tùng cùng nhóm vệ sĩ dùng vũ lực đuổi cả gia đình ra ngoài, chiếm nhà. "Chúng tôi đang thực hiện lệnh bắt và khám xét nhà hai nghi can", thượng tá Nguyễn Nhật Thành - Phó Công an quận 1, nói.

19h, hơn chục cảnh sát và đại diện VKS quận 1 khám xét căn hộ của Lâm Hoàng Tùng (28 tuổi, giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) tại chung cư Saigon Pearl trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Trước đó, Phó chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam bị câu lưu tại trụ sở Công an quận 1.

Lâm Hoàng Tùng chiều 1/10, trước khi bị bắt. Ảnh: Uyên Trinh.

Theo điều tra ban đầu, chiều 19/9, ông Nguyễn Hải Nam (45 tuổi), Lâm Hoàng Tùng cùng hơn chục người mặc đồng phục công ty bảo vệ, nhân viên văn phòng thừa phát lại đến nhà bà Thảo. Họ nói "đến để phong tỏa tài sản" và niêm phong tất cả đồ đạc.

Người nhà bà Thảo phản ứng nhưng ông Nam, Tùng và người đàn bà áo vàng mỗi người bế một đứa con của bà Thảo (từ 3 tháng đến 3 tuổi) đưa lên taxi định chở đi. Người nhà bà Thảo tri hô, hàng xóm chạy tới can ngăn khiến tài xế taxi phải từ chối chở các cháu bé đi.

Nhóm bảo vệ đóng cửa nhà, chiếm đóng bên trong không cho bất kì người nhà bà Thảo vào. Ông Nam, Tùng để những đứa trẻ vào nôi trước cửa nhà rồi bỏ đi.

Ông Nam (trái) bế con bà Thảo đưa lên taxi. Ảnh cắt từ clip.

Bà Thảo và người thân nhiều lần tìm cách trèo vào nhà đều bị nhóm người bên trong dùng gậy ngăn cản, đẩy đuổi thô bạo. Toàn bộ sự việc được gia đình bà Thảo ghi hình, gửi cho cơ quan điều tra.

Bà Thảo cho biết, căn nhà 5 tầng, dạng biệt thự phố, được bà mua lại của bà Chi vào năm 2017 với giá 25 tỷ. Theo hợp đồng được ký, bà đã trả 16 tỷ đồng và bỏ tiền trang trí, sửa chữa để cho thuê trọ. Số tiền còn lại bà sẽ trả đủ khi xong thủ tục hoàn công nên giấy tờ nhà vẫn đứng tên bà Chi. Hiện căn nhà có giá khoảng 40 tỷ đồng.

Vài tháng trước ông Tùng và một nhóm người đến tìm bà Thảo, nói được bà Chi uỷ quyền làm thủ tục liên quan căn nhà. Không đồng ý việc này, bà Thảo làm đơn khởi kiện và vụ việc đang được TAND quận 1 thụ lý.

Clip Phó chánh anh bắt em bé Ông Nam, Tùng bế các cháu bé, giằng co với người nhà bà Thảo.

Làm việc với Công an quận 1, ông Nguyễn Hải Nam cho biết chiều 19/9 có mặt ở đó vì hợp đồng thuê một phòng tại căn nhà Tùng được uỷ quyền. Thấy đông người, vệ sĩ, công an, Tùng và một phụ nữ bế một cháu nhỏ khoảng 4-5 tháng tuổi, có ba phụ nữ bao quanh giằng co. Do có người nhờ bế giùm cháu nhỏ nên ông ôm bé đặt vào nôi và trông cho đến khi có người đến giữ. Sự việc có nhiều người chứng kiến cả Công an phường Đa Kao nên không có chuyện ông "bắt cóc trẻ" như tố cáo của bà Thảo.

Phó chánh án tòa quận 4 cho rằng không biết căn nhà đang tranh chấp. Việc bà Thảo tố ông chiếm giữ căn nhà là không đúng sự thật.

Ông Nam từng nhiều lần đến nhà bà Thảo. Ảnh cắt từ clip.

Hôm 28/9, Công an quận 1 cưỡng chế các nhân viên công ty bảo vệ ra khỏi căn nhà bà Thảo, đưa về trụ sở làm việc.

Quốc Thắng

