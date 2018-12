Phạm Công Danh không phải bồi thường 4.500 tỷ đồng cho VNCB

Từ năm 2013 đến 2014 điều hành VNCB, ông Danh cần tiền tăng vốn điều lệ, trả nợ, duy trì hoạt động và đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng... nhưng không thể vay của ngân hàng do mình làm chủ. Danh chỉ đạo Phan Thành Mai và các bị cáo dùng hơn 6.100 tỷ đồng của VNCB bảo lãnh cho 29 lượt công ty (do Danh thành lập, hoặc đi mượn) vay tiền tại Sacombank, BIDV và TPBank. Do các công ty không thể trả nợ, 3 nhà băng đã thu hồi tiền từ tiền gửi của VNCB nên không thiệt hại. Tuy nhiên, việc này đã gián tiếp giúp Danh lấy tiền của VNCB. Hồi tháng 8, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên Danh 20 năm tù, tổng hợp với hình phạt cũ là 30 năm (mức án cao nhất của tù có thời hạn); ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank) nhận 4 năm tù; 44 đồng phạm còn lại lĩnh 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 10 năm tù. Ông Danh kháng cáo nhiều nội dung trong đó đề nghị thu hồi các khoản tiền đã chuyển cho bà Hứa Thị Phấn và Trần Quý Thanh... 12 bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt. VKSND Cấp cao tại TP HCM kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với 4 bị cáo nguyên là giám đốc công ty "ma" do Danh thành lập. Cơ quan công tố đánh giá việc họ được hưởng án treo trong cả hai giai đoạn của vụ án là vi phạm pháp luật. Về dân sự VKS cho rằng, bản án sơ thẩm nhận định số tiền 4.500 tỷ đồng dùng để tăng vốn điều lệ VNCB là của ông Danh và quyết định thu hồi từ CB (VNCB sau khi được NHNN mua lại với giá 0 đồng) là không có căn cứ. CB cũng kháng cáo không đồng ý trả lại số tiền này.