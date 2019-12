Ôtô có được lắp cả biển xanh và biển trắng?

Một xe có được phép lắp hai biển số khác nhau không? Nếu vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào? (Bảo An).

Luật sư trả lời

Theo quy định hiện hành, xe ôtô có 2 biển số. Biển số dài gắn phía sau xe có chiều cao 110 mm, chiều dài 470 mm; loại biển số ngắn gắn trước xe có chiều cao 200 mm, chiều dài 280 mm. Trường hợp thiết kế của xe không lắp, tài xế có thể đổi sang hai biển số dài hoặc hai biển số ngắn, kinh phí phát sinh do chủ xe chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, theo Thông tư 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an, biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;....

Như vậy, một ôtô có hai biển nhưng phải cùng màu và seri biển số chứ không thể hai biển khác màu, khác số seri. Xe nào cùng lúc sử dụng cả biển xanh và biển trắng là trái quy định pháp luật.

Theo khoản 5 Điều 16 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển xe ôtô gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: bị tịch thu giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng.

Chủ phương tiện còn có có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định 46/NĐ-CP với mức tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng với cá nhân, từ 4.000.000 đến 8.000.000 đồng với tổ chức.

Thạc sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường

Văn phòng luật sư Chính Pháp, Hà Nội.