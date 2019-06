Ông Trương Duy Nhất bị bắt, khám nhà

Bộ Công an cáo buộc ông Trương Duy Nhất vi phạm pháp luật khi sử dụng nhà đất công sản tại Đà Nẵng, liên quan vụ án của Vũ "Nhôm".

Chiều 10/6, trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết nhà chức trách đã khởi tố bị can, tạm giam ông Trương Duy Nhất để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Trương Duy Nhất bị cáo buộc có vi phạm pháp luật liên quan nhà, đất công sản tại Đà Nẵng. Việc khám xét hôm nay nhằm phục vụ điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và đồng phạm thực hiện.

Bị can Trương Duy Nhất. Ảnh: Bộ Công an

Theo đại tá Trần Phước Hương (Trưởng công an quận Hải Châu, Đà Nẵng), Bộ Công an đã huy động Công an phường Hoà Cường Bắc tham gia phong tỏa, bảo vệ hiện trường từ 13h30' để phục vụ việc khám xét. Đến 15h, các cán bộ làm nhiệm vụ rời đi.

Hàng xóm cho biết, ông Trương Duy Nhất từ lâu đã vắng mặt tại địa phương; căn nhà do vợ, con ông sinh sống.

Công an có mặt trước nhà ông Trương Duy Nhất trên đường Tống Phước Phổ. Ảnh: Đ.X.

Ngày 25/3, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết ông Trương Duy Nhất bị xác định khi là Trưởng đại diện báo Đại đoàn kết tại Đà Nẵng đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua bán nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí.

Năm 2003, ông Trương Duy Nhất có công văn xin mua theo diện công sản căn nhà số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) để làm văn phòng đại diện cho báo Đại đoàn kết. Tháng 2/2004, Công ty quản lý và khai thác nhà đất có tờ trình cho phép bán và chuyển quyền sử dụng đất. Một tháng sau, UBND thành phố đồng ý.

Bất động sản này hai tháng sau đó được chuyển nhượng cho Công ty Xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ. UBND thành phố cấp sổ đỏ cho người đứng tên là vợ của Phan Văn Anh Vũ. Đây là địa chỉ nhà riêng và địa chỉ trụ sở công ty khi Phan Văn Anh Vũ bị bắt.

Căn nhà công sản 82 Trần Quốc Toản.

Bị can Trương Duy Nhất, 55 tuổi, từng có thời gian dài làm báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, trước khi chuyển sang làm đại diện thường trú tại Đà Nẵng của báo Đại đoàn kết trong giai đoạn 1998-2011. Năm 2014, ông bị phạt 2 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo điều 258 Bộ luật Hình sự 1999.