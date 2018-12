Ông Phan Văn Anh Vũ có ba hộ chiếu khi bị giữ ở Singapore

Bộ Công an thông báo, Cơ quan An ninh điều tra trong chiều 4/1 đã "tiếp nhận bắt" nghi can Phan Văn Anh Vũ. 15 ngày trước, ông Vũ bị khởi tố về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Một ngày sau (21/12/2017), nghi can bị truy nã. Ông Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 ở TP HCM; Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, đồng thời sở hữu cổ phần trong nhiều dự án khác.