Ông Phan Văn Anh Vũ bị điều tra mua bán đất công sản Đà Nẵng

Ông Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: Ngọc Trường, chụp tháng 2/2015.

Bộ Công an thông báo, ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với ông Phan Văn Anh Vũ về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Vũ bị nghi ngờ cùng một số cá nhân, tổ chức có dấu hiệu phạm tội trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác. Các quyết định tố tụng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Ông Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi, trú tại Đà Nẵng) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore.

Thực hiện yêu cầu của cơ quan điều tra, Đà Nẵng chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên Môi trường, các văn phòng công chứng, ngân hàng, tổ chức tín dụng... tạm dừng tất cả giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn Đà Nẵng của nghi can này.