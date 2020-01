Ông Nguyễn Thành Tài sai phạm vì 'tình cảm riêng'

TP HCMCựu Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Thành Tài bị cáo buộc vì tình cảm cá nhân, giao 5.000 m2 đất "vàng" trái luật cho công ty của Lê Thị Thanh Thúy.

Trong kết luận vừa ban hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cho rằng, sai phạm của ông Nguyễn Thành Tài (68 tuổi) có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng của Nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Tài là Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM từ năm 2008 đến 2011, phụ trách lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà. Ông này đã ký các quyết định cho thuê khu đất "vàng" 5.000 m2 tại số 8-12 Lê Duẩn (quận 1) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue (Lê Thị Thanh Thúy, 40 tuổi, là Chủ tịch HĐQT) không qua đấu thầu.

Ông Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thuý lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

Theo kết luận điều tra, năm 2007 khu đất đắc địa bậc nhất Sài Gòn này do Công ty quản lý Kinh doanh nhà TP HCM quản lý, cho 4 công ty thuộc Bộ Công Thương thuê làm trụ sở. Khi có chủ trương xây khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và một phần trung tâm thương mại tại đây, UBND TP HCM đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương, thành lập Công ty Lavenue thực hiện dự án.

Theo đó, Công ty Quản lý kinh doanh nhà góp vốn 50%; còn lại do 4 công ty thuộc Bộ Công Thương góp (chia đều mỗi công ty là 12,5%). Ngay sau khi được UBND thành phố ưu tiên cho tham gia cổ phần, các doanh nghiệp của Bộ Công thương lập tức sang nhượng quyền đầu tư phát triển dự án cho một công ty tư nhân để kiếm lời.

Chỉ trong vòng hai tháng sau, dự án đã bán 80% cổ phần cho doanh nghiệp tư nhân. Tháng 6/2011, Lavenue được UBND TP HCM chấp thuận cho sử dụng toàn bộ khu đất trên để đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại số 8 Lê Duẩn và cho thuê hàng năm với khu đất số 12 Lê Duẩn. Giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất tại số 8 Lê Duẩn (3.433 m2) theo giá trị trường là hơn 621,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, do muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và có mối quan hệ tình cảm với bà Thúy, ông Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp nhận theo đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà, Sở Tài Nguyên - Môi Trường TP HCM trái quy định, không đúng đối tượng, trái với quyết định của Thủ tướng.

TP HCM đã không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, bản chất là chuyển dịch tài sản đang thuộc quyền quản lý khu đất từ Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân. Ông Nguyễn Thành Tài còn chấp thuận áp dụng hai hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng một dự án là trái quy định; chấp thuận cho Công ty Lavenue thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn mà không giao cơ quan chức năng thẩm định giá trị còn lại.

Trong quá trình bị điều tra, ông Tài thành khẩn nhìn nhận sai, cho rằng ký các văn bản quyết định trái pháp luật vì muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và do mối quan hệ tình cảm từ trước với bà Thúy. "Không có tài liệu, chứng cứ thể hiện bị can Tài được hưởng lợi ích vật chất", Bộ Công an nêu và đề xuất áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho cựu Phó chủ tịch TP HCM.

Ông Đào Anh Kiệt tại phiên xử hôm 30/12. Ảnh: Hữu Khoa.

Về trách nhiệm của Sở Tài Nguyên - Môi Trường TP HCM, Bộ Công an xác định Giám đốc Đào Anh Kiệt, Phó trưởng phòng Quản lý đất Trương Văn Út (đang bị tạm giam trong vụ án sai phạm của cựu Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư quận 2) nhận thức rõ khu đất 5.000 m2 thuộc sở hữu Nhà nước; Công ty Lavenue không thuộc đối tượng được giao đất; biết hồ sơ dự án chưa đầy đủ, chưa được phê duyệt, chưa thẩm định... nhưng vẫn đề xuất cho ông Nguyễn Thành Tài ký các quyết định vi phạm pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Thị Thanh Thúy đã lợi dụng mối quan hệ tình cảm với ông Tài để trục lợi cá nhân. Bà này đã gửi văn bản cho Công ty Quản lý Kinh doanh nhà nhận là công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, có năng lực tài chính để xin tham gia dự án không phải cạnh tranh, không đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án.

Trương Văn Út. Ảnh: Hữu Khoa.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Thành Tài về tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3, Điều 219 BLHS 2015. Các bị can Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam, Trương Văn Út, Lê Thị Thanh Thúy có vai trò đồng phạm.

Nguyễn Thị Thu Thủy (61 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP HCM) đang bị truy nã, khi bắt được sẽ xử lý.

Quốc Thắng