Ông Nguyễn Hữu Tín từ chối nói về tài liệu mật

TP HCMCựu Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín từ chối trả lời luật sư của mình về các tài liệu, văn bản tối mật đã nhận từ các bộ ngành, liên quan nhà đất giao cho Vũ "Nhôm".

Sáng 27/12, phiên xử ông Nguyễn Hữu Tín (62 tuôi) và đồng phạm về hành vi giao 5.000 m2 nhà đất số 15 Thi Sách, quận 1, cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") tiếp tục với phần các luật sư tham gia xét hỏi.

Ông Nguyễn Hữu Tín tại tòa hôm nay. Ảnh: Hữu Khoa.

Trả lời luật sư Trần Minh Hải, một trong hai người bảo vệ mình, ông Tín cho biết khi ký duyệt chủ chương cho Công ty CPXD Bắc Nam 79 (công ty bình phong của Bộ Công an do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) thuê đất 50 năm trả tiền thuê hàng năm, trong ý thức của ông luôn nghĩ giá trị quyền sử dụng đất vẫn thuộc Nhà nước.

Về câu hỏi liên quan đến các tài liệu, văn bản của các bộ, ông Tín từ chối: "Xin phép luật sư, tôi không được nói ra". Tương tự, đối với các câu hỏi của VKS về các văn bản của Chính phủ, Bộ Công an hay việc phối hợp với các ngành địa phương có hay không được trái pháp luật về đất đai? Ông Tín nói: "Không thể trả lời".

"Tuy nhiên, trong quá trình điều hành có thể có những nội dung chưa rõ, không phù hợp nhau trong các văn bản. TP HCM nhiều lần nhận được các văn bản kiến nghị, đề xuất của cơ quan Trung ương chỉ đạo 'tạo điều kiện' nhưng khi đối chiếu với các quy định của pháp luật thì không phù hợp", ông Tín nói.

Video lời khai ông Tín 1 3 lý do ông Nguyễn Hữu Tín duyệt giao đất cho công ty của Vũ "Nhôm". Video: Văn Điệp.

Đối với cáo buộc là chủ mưu trong vụ án, ông Tín đề nghị VKS và HĐXX xem xét lại điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của mình. Cựu Phó chủ tịch thừa nhận đã ký văn bản cho Công ty Bắc Nam 79 thuê đất sai quy định, phải chịu trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, ông làm việc này xuất phát từ công văn của Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao - Du lịch, phía Công ty Phim giải phóng (đơn vị đang thuê khu đất) cũng đồng ý nhượng cho Công ty Bắc Nam 79.... và hơn hết là vì mục đích hỗ trợ ngành công an thực hiện hoạt động tình báo, đảm bảo an ninh quốc gia cũng như tại địa bàn TP HCM.

"Những lời tôi nói không nhằm biện minh cho hành vi của mình, chỉ muốn nói ra nguồn cơn của sự việc. Các bộ đã có văn bản chỉ đạo trực tiếp. Ở đây không có sự chuyển dịch tài sản của Nhà nước, có chăng là chuyển từ cơ quan này sang cơ quan khác nhằm phục vụ nhiệm vụ an ninh chính trị. Tôi và các đồng nghiệp của tôi ở đây hoàn toàn không có động cơ vụ lợi nào", ông Tín nói.

Ông Tín cho biết thêm, khi nhận các công văn này ông không được trao đổi gì. Khi chuyển ý kiến cho cấp dưới tham mưu ông cũng không chỉ đạo ngoài việc lưu ý "làm theo theo quy định". "Tôi không đổ lỗi cho ai. Tôi làm tôi chịu, nhưng mong cơ quan tố tụng xem xét tôi chịu trách nhiệm với vai trò là người lãnh đạo", ông Tín trình bày.

Đại diện Sở Tài chính TP HCM cho biết, trong Ban chỉ đạo 09 (sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước) có vai trò Ủy viên thường trực. Tại cuộc họp về việc giao khu nhà đất 15 Thi Sách cho Công ty Bắc Nam 79 do Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì có mời Sở Tài chính - với tư cách là thường trực Ban chỉ đạo 09, để có ý kiến liên quan việc sắp xếp.

Chủ tọa phiên tòa lưu ý, trước đó Sở Tài chính trả lời HĐXX rằng, tham gia cuộc họp đó với tư cách là "tổ viên".

Bị cáo Đào Anh Kiệt - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường. Ảnh: Hữu Khoa.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ông Tín và các đồng phạm biết rõ khu nhà đất 15 Thi Sách là tài sản Nhà nước, nhưng không báo cho Chủ tịch TP HCM Lê Hoàng Quân - Trưởng ban chỉ đạo 09, Sở Tài chính, tham mưu mà tự ý giao Sở Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn thủ tục bán chỉ định cho Công ty Bắc Nam 79. Hành vi này gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng của Nhà nước.

Chiều nay VKS luận tội các bị cáo.

Hải Duyên