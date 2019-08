Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội Tham ô

Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) Lê Tấn Hùng và nhiều người bị cáo buộc thêm tội Tham ô tài sản, sáng 24/8.

Ông Lê Tấn Hùng bị bắt hôm 6/7. Ảnh: Bộ Công an.

Ngoài ông Lê Tấn Hùng (56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Sagri), Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cũng khởi tố Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi, cựu kế toán trưởng Sagri) thêm tội danh Tham ô tài sản theo Điều 353 BLHS 2015.

Hai bị can đã bị bắt hồi đầu tháng 7, khi C01 điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Sagri.

Trong cáo buộc lần này, ông Hùng, bà Thuý bị cho là cấu kết với Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế và Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong ký khống 10 hợp đồng cho cán bộ Sagri đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài với tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng.

Bắt nhiều người liên quan đến ông Lê Tấn Hùng C01 khám xét công ty du lịch ở quận 1. Video: Ánh Dương.

Liên quan sai phạm này, sáng nay, C01 cũng khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Trường (43 tuổi, Giám đốc Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong); Đỗ Sĩ Hoài Thanh (42 tuổi; Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong); Đoàn Quang Hồi (47 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế); Nguyễn Thị Nguyên (51 tuổi, Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế).

Riêng Nguyễn Thị Tuyết Mai (39 tuổi, Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính) được tại ngoại.

Tổ công tác của C01 cũng khám xét nơi làm việc và nhà của các bị can. Tại trụ sở Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế trên đường Nguyễn Văn Thủ, quận 1 (TP HCM), lực lượng chức năng thu giữ một số tài liệu. Đến 11h, cảnh sát đưa những bị can và các tài liệu về trụ sở Bộ Công an phía Nam.

Cảnh sát thu giữ tài liệu tại nhà nghi can ở quận 1. Ảnh: Thành Nguyễn.

Hồi đầu tháng 7, cùng bị bắt với ông Hùng, bà Thuý còn có Nguyễn Thành Mỹ (cựu phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư Sagri), Vân Trọng Dũng (52 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri).

Hiện, C01 chưa kết luận sai phạm cụ thể của ông Hùng trong 2 vụ án. Còn trong kết luận chuyển sang cơ quan điều tra trước đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị làm rõ trách nhiệm của ông Hùng và những cá nhân liên quan việc bán hơn 3,6 ha đất trồng cây lâu năm tại xã Cửa Cạn (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) với giá rẻ; chuyển nhượng dự án khu nhà ở Phước Long B (quận 9) với giá hơn 168 tỷ đồng (tương đương hơn 10,5 triệu đồng/m2) - thấp hơn giá trị thật...

Hôm 26/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương) quyết định bổ sung vụ án sai phạm tại Sagri vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Nguyễn Thị Nguyên (trái) bị đưa khỏi Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế, sáng nay. Ảnh: Thành Nguyễn.

Trước khi giữ chức Tổng giám đốc Sagri, ông Lê Tấn Hùng là Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên Xung phong TP HCM.