Ông lão 70 tuổi bị bao vây vì nghi 'ôm hôn' bé lớp 3

Thấy người đàn ông đón bé gái hàng xóm ở trường, người dân đi theo ra cánh đồng.

Gần 17h ngày 8/5, người dân xã Cẩm Sơn (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) thấy người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp điện chở bé gái lớp 3 ra cánh đồng vắng ở khu vực giáp ranh giữa thôn Hoàng Giang và thôn Gia Dụ.

Nghi ngờ, một số người lén theo dõi. Cho rằng người đàn ông có hành vi ôm hôn bé gái, người dân bao vây, đưa về trụ sở UBND xã Cẩm Sơn đề nghị xử lý.

Ông Đỗ Văn Liên, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, cho biết do tính chất phức tạp, công an xã đã chuyển sang Công an huyện Cẩm Thủy để giải quyết theo thẩm quyền.

Thượng tá Lữ Văn Đồng (Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy) cho biết đơn vị đang lấy lời khai những người liên quan và trưng cầu giám định. "Chưa thể khẳng định người đàn ông có xâm hại cháu bé hay không", thượng tá Đồng nói.

Theo một nhân chứng, người đàn ông ngoài 70 tuổi, là hàng xóm với bé gái, từng giữ chức vụ tại địa phương. Khi đón bé gái ở trường, người đàn ông chở đi chừng hai cây số.