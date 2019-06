Nữ tổng giám đốc bị điều tra đưa 13 người trốn ở lại Nhật Bản

Doanh nghiệp của bà Hương môi giới cho nhiều người xuất cảnh bằng visa du lịch rồi ở lại nước ngoài trái phép.

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 28/6 đã khám xét nơi ở, bắt nghi phạm Hoàng Thị Hương (37 tuổi) để điều tra hành vi tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Nghi can Hoàng Thị Hương bị bắt tạm giam. Ảnh: Lam Sơn.

Theo cơ quan điều tra, năm 2015 bà Hhương lập Công ty TNHH Bright Prosperity Việt Nam (VPROS CO.,LTD), mở trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Không có chức năng tư vấn du học hay xuất khẩu lao động nhưng bà Hương đã lấy danh nghĩa công ty, câu kết với vợ chồng Phạm Tuấn Anh, Nhữ Thị Nhàn (cùng ở tỉnh Thanh Hóa) và Ngô Hồng Sơn (42 tuổi, ở Nghệ An) tổ chức tư vấn du học, làm thủ tục đi lao động tại Nhật Bản nhưng thực chất là đi theo visa du lịch. Khi người lao động đến Nhật Bản, các nghi phạm sẽ thu xếp cho họ trốn lại để làm việc trái phép.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2018, nhóm Hương đã đưa 13 người ở Thanh Hóa và Nghệ An sang Nhật Bản lao động trái phép.

Khám xét tại nơi ở bà Hương, công an thu giữ hàng chục cuốn hộ chiếu, visa. Các nghi can Tuấn Anh, Sơn hiện đã bị bắt, riêng Nhàn đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ.