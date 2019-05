Nữ cảnh sát Mỹ chi 7.000 USD thuê sát thủ ám hại chồng

Trong khi giải quyết ly hôn, Valerie Cincinelli có thái độ hòa nhã trong khi thực tế đang có âm mưu thâm độc.

Ngày 17/5, FBI bắt nữ cảnh sát thành phố New York vì âm mưu thuê người giết chồng và con gái của bạn trai.

Theo cáo trạng, đầu tháng 2, Valerie Cincinelli (34 tuổi) nhờ bạn trai Jon DiRubba (54 tuổi) tìm sát thủ để giết người chồng sau khi anh này đệ đơn ly dị. Nhưng khi Valerie muốn sát hại cả con gái 15 tuổi của Jon vì cho rằng cô bé là "hòn đá cản đường" trong mối quan hệ của hai người, Jon bắt đầu hợp tác với FBI.

Để có bằng chứng kết tội, ngày 18/2, Jon nói với Valerie đã tìm được sát thủ với giá 7.000 USD. Nữ cảnh sát rút tiền ngân hàng đưa bạn trai. Valerie không hay biết Jon đeo máy ghi âm bí mật dưới sự chỉ đạo của FBI trong nhiều lần hai người bàn kế hoạch.

Ngày 13/5, Valerie yêu cầu Jon dàn xếp hai cái chết cách nhau một tuần hoặc một tháng để không đánh động nhà chức trách, đồng thời gợi ý cách thức thực hiện.

Bốn ngày sau, cảnh sát tới nhà của Valerie báo tin giả chồng cô ta đã bị giết hại. Đặc vụ FBI đóng giả sát thủ gửi ảnh chụp thi thể nạn nhân bị bắn trong xe (thực tế do nhà chức trách dàn dựng) tới Jon để chuyển lại cho Valerie.

Hay tin, nữ cảnh sát dặn dò bạn trai để cả hai có lời khai thống nhất, yêu cầu xóa tin nhắn có thể làm bằng chứng kết tội.

Valerie Cincinelli gia nhập sở cảnh sát thành phố New York từ 2007.

Ít lâu sau, Valerie bị bắt về tội Sử dụng cơ sở thương mại liên bang để thuê sát thủ giết người. Sở Cảnh sát thành phố New York cũng đã đình chỉ với nữ cảnh sát này.

Nhà chức trách cho biết, Valerie gia nhập sở cảnh sát vào 2007 với chuyên môn phòng chống bạo lực gia đình. Tới 2017, cô bị tước súng, phù hiệu và bị chuyển công tác sang đơn vị giám sát camera an ninh sau khi vi phạm kỷ luật.

Valerie và chồng ly thân được hai năm, có hai con chung. Luật sư của người chồng cho biết cảm thấy ngạc nhiên trước âm mưu của Valerie vì không có dấu hiệu thù hận cực độ giữa hai bên trong quá trình làm thủ tục ly hôn.

Valerie bị giam giữ không cho tại ngoại chờ xét xử. Nếu bị kết tội, nữ nghi phạm đối diện với án phạt 10 năm tù.

Quốc Đạt (Theo New York Daily News, The New York Times)