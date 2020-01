Nổ súng 4 người chết

Nguồn tin của VnExpress cho biết, nghi can gây án bỏ trốn bằng xe máy màu đỏ, mặc quần short jeans, áo khoác đen, đeo khẩu trang và mang theo súng giống AK.

Theo người dân ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, cho biết khoảng 14h họ nghe nhiều tiếng nổ và la hét từ khu vực chuồng bò phía sau một ngôi nhà. Đây là nơi tổ chức đá gà ăn tiền, đánh bạc của nhóm người địa phương.

Tại hiện trường, 4 người đàn ông gục chết trên vũng máu ở những vị trí khác nhau, một người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Cả khu vực náo loạn. Những người tham gia sát phạt đã bỏ trốn.

Camera an ninh nhà người dân ghi hình nghi can gây án bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Củ Chi đang phối hợp Công an TP HCM phong toả hiện trường, điều tra án mạng.

Thông báo phát đi chiều cùng ngày, về tình hình an ninh trật tự dịp Tết Canh Tý, Công an TP HCM cho biết xảy ra 53 vụ phạm pháp hình sự; trong đó khám phá nhanh 38 vụ, tạm giữ 36 người, thu hồi 10 xe máy, hơn 700 triệu đồng và nhiều tài sản khác. Chỉ xảy ra một số vụ cờ bạc nhỏ lẻ trong khu dân cư, trên lề đường, đã được công an nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm.