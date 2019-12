Những cáo buộc với cô giáo trong vụ án ở trường Gateway

Theo bản kết luận 37 trang ban hành ngày 6/12, bị can Thuỷ (29 tuổi) bị Công an quận Cầu Giấy đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi, tài xế) và bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, người đưa đón học sinh trường Gateway) bị đề nghị truy tố về tội Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật Hình sự 2015.

Hai tội danh đều có chung khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù đến 5 năm.

Trường Gateway nằm trên phố Khúc Thừa Dụ. Ảnh: Giang Huy.

Theo kết luận điều tra, trường Tiểu học Quốc tế Gateway trên phố Khúc Thừa Dụ (quận Cầu Giấy) quy định giáo viên chủ nhiệm phải điểm danh học sinh vào đầu buổi học, ghi sĩ số lên góc bảng và cập nhật kết quả lên phần mềm quản lý trường học Sycamore.

Khoảng 7h50 ngày 6/8, là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, cô Thuỷ điểm danh và phát hiện Long vắng mặt không lý do. Cô không ghi sĩ số lên góc bảng, không cập nhật lên phần mềm. Sau tiết dạy môn Tiếng Việt, khoảng 10h, cô được giáo vụ nhắc cập nhật kết quả điểm danh vào phần mềm. Cô nói chưa biết thao tác và được hướng dẫn, trong khi trường đã tập huấn về cách sử dụng.

Giáo vụ sau đó thao tác đánh dấu học sinh vắng mặt có lý do hoặc không lý do trên máy tính để hướng dẫn cô Thuỷ. Khi được giáo vụ nhắc nhở kiểm tra lại thông tin cho chính xác, cô Thuỷ không kiểm tra lại mà để thông tin bé Long vắng mặt có lý do rồi cập nhật lên phần mềm.

Nhà chức trách cáo buộc, trong ngày 6/8 cô Thuỷ đã không thực hiện đúng quy định của nhà trường, trong khi hiểu "giáo viên chủ nhiệm cần làm gì khi học sinh vắng mặt không lý do". Theo đó, cô không nhờ nhân viên giáo vụ liên hệ với gia đình học sinh, cũng không trực tiếp "liên lạc, trao đổi". Việc thiếu trách nhiệm của cô chủ nhiệm dẫn đến việc Long bị bỏ quên trên ôtô suốt 9 tiếng, chết do sốc nhiệt.

Ngoài ra, ngày 7/8, cô Thuỷ nhờ nhân viên giáo vụ kiểm tra phần mềm điểm danh thì mới phát hiện đã đánh dấu bé Long vắng mặt có lý do. Cô đã nhờ sửa lại thành vắng mặt không lý do, kết luận điều tra nêu.

Trong vụ án, duy nhất cô Thuỷ là nhân viên của trường bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Kết luận của cơ quan điều tra về sai phạm của cô Thuỷ khác với thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đưa ra trước đó, cho hay giáo viên chủ nhiệm đã nhập thông tin vào phần mềm Sycamore thông báo việc Long vắng mặt, tuy nhiên bộ phận có trách nhiệm của trường đã không thông báo cho phụ huynh.

Tối 6/8, có mặt tại Bệnh viện E Hà Nội cùng gia đình nạn nhân, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Gateway, cũng nói cô chủ nhiệm điểm danh phát hiện Long không có mặt ở lớp nên báo cho hệ thống quản trị nhà trường, nhưng "cô phụ trách gọi điện cho phụ huynh lại nghỉ phép nên xảy ra bất cẩn".

Bị can Phiến trong buổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Phạm Dự.

Cơ quan điều tra xác định những người liên quan khác trong trường Gateway như hiệu trưởng, người phụ trách nề nếp, nhân viên giáo vụ... đã "làm hết trách vụ được giao" nên không có căn cứ xử lý. Cụ thể, hiệu trưởng Dương Thị Hoài Anh có đơn xin nghỉ ốm bắt đầu từ ngày 1/6 do vậy không phải chịu trách nhiệm.

Nhân viên giáo vụ có chức năng tổng hợp thông tin trên phần mềm quản lý của nhà trường, trong đó có thông tin điểm danh để đối chiếu với thông tin xin nghỉ học của phụ huynh... Nhân viên giáo vụ chỉ đôn đốc giáo viên chủ nhiệm điểm danh chứ "không có trách nhiệm liên hệ với phụ huynh khi học sinh vắng mặt". Ngày 6/8, nhân viên giáo vụ đã nhắc và trực tiếp hỗ trợ Thuỷ cập nhật điểm danh lên hệ thống song cô không kiểm tra mà đánh dấu ở mục Long nghỉ có phép.

Trưởng nhóm dịch vụ học sinh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ xe bus và nội dung nhật ký xe bus của nhà trường. Ngày 6/8, trưởng nhóm xem sổ nhật ký thấy bà Quy ghi "đã đủ 13 học sinh vào lớp" nên không liên lạc với người quản lý của nhà xe. Nhà chức trách cho rằng trưởng nhóm dịch vụ đã làm hết chức trách được giao và cũng không có nhiệm vụ liên lạc với phụ huynh khi học sinh vắng mặt không lý do.