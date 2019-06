Nhóm người trong ôtô bị giang hồ Đồng Nai bao vây là công an

Thấy nhóm cảnh sát xô xát với mình tại quán ăn lên ôtô bỏ về, nhiều giang hồ lên xe bán tải đuổi theo, bao vây suốt 2 giờ.

Ngày 13/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nhóm người trong ôtô bị hàng chục thanh niên chặn đường ở TP Biên Hòa chiều hôm trước do mâu thuẫn tại quán nhậu. Bốn người bị bao vây có hai cán bộ công an tỉnh.

Chiếc ôtô bị nhóm thanh niên xăm trổ bao vây. Ảnh: Kim Tuyến.

Theo đó, 10h ngày 12/6, ông Đinh Tú Anh, Nguyễn Quang Trường (cùng công tác tại Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an Đồng Nai), đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng PCCC và Cứu hộ cứu nạn Biên Hòa) và ông Phạm Văn Hiền (35 tuổi, doanh nhân) ghé nhà hàng Lâm Viên ở TP Biên Hòa ăn cơm trưa.

Đến 14h, ông Hiền có biểu hiện say, vừa ra khỏi cửa phòng thì nôn trúng vào chân ông Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi), là khách ở phòng bên cạnh. Ông Hiền xin lỗi nhưng không được chấp nhận và bị đấm vào mặt.

Vài phút sau, ông Hiền qua phòng kế bên (có khoảng 10 người) để xin lỗi thì xảy ra xô xát khiến bạn của ông Lương bị thương ở đầu. Thấy nhiều tiếng động, quản lý nhà hàng gọi bảo vệ vào can ngăn thì trật tự hai bên được vãn hồi.

Sau khi tính tiền, trung tá Tú Anh và ba người bạn lên ôtô 4 chỗ ra về thì bị xe bán tải và nhiều xe máy chặn đầu trước cổng nhà hàng. Nhiều thanh niên xăm trổ liên tục la ó, chửi bới, lấy đá chắn trước bánh xe và xì lốp. Được cảnh sát can thiệp, ôtô của ông Anh chạy về hướng Ngã tư Vũng Tàu.

Tuy nhiên, khi họ đi chừng 200 m, xe bán tải tiếp tục rượt theo chặn đầu, khoảng 10 xe máy khóa đuôi. Nhiều người xăm trổ đứng bao vây xung quanh, yêu cầu bốn người trong ôtô ra ngoài "nói chuyện". Sợ nguy hiểm, nhóm người vẫn cố thủ trong xe, gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng.

15 phút sau, nhiều cảnh sát 113, đặc nhiệm hình sự... lần lượt xuất hiện dày đặc hai bên đường để giải vây. Nhóm thanh niên xăm trổ vẫn không cho bốn người trong ôtô rời đi. "Khi một người ra ngoài định đi thì bị năm thanh niên áp sát, yêu cầu trở lại xe để giải quyết vụ xô xát trước đó", một nhân chứng kể lại.

Hàng chục cảnh sát được huy động đến giải vây cho nhóm công an trong ôtô. Ảnh: Thái Hà.

Thấy hàng trăm người dân tập trung đông nghẹt khu vực hơn 2 giờ, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa có mặt để giải tán đám đông. Sau vài phút được "đàm phán", nhóm giang hồ mới chịu bỏ đi, hai công an cùng hai người bạn lên một ôtô khác được đưa về trụ sở làm việc.

Trả lời VnExpress, trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng cảnh sát trật tự (Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an Đồng Nai) thừa nhận là một trong bốn người ngồi trong ôtô bị nhóm giang hồ bao vây. "Thời gian xảy ra sự việc không phải ca trực của tôi", trung tá Anh nói và cho biết đang làm việc với Công an TP Biên Hòa để làm rõ sự việc.

Phước Tuấn