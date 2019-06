Nhóm buôn lậu tổ yến trốn từ Trung Quốc sang Việt Nam

Hơn hai ẩn náu tại Lạng Sơn, bốn người trốn lệnh truy nã đặc biệt của Công an Trung Quốc đã bị phát hiện.

Ngày 10/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), nhà chức trách đã bàn giao bốn nghi phạm Dương Khánh Phong (30 tuổi), Nông Khánh Toàn (37 tuổi), Hoàng Vĩnh Cường (52 tuổi), Dương Văn Tiến (33 tuổi) cho Công an Trung Quốc.

Nhóm nghi phạm này bị Công an Trung Quốc truy nã đặc biệt về các hành vi buôn bán trái phép hàng hóa, buôn lậu các chất thải rắn.

Nhóm nghi phạm Trung Quốc được bàn giao cho Công an Trung Quốc. Ảnh: Ngọc Tùng

Cơ quan chống buôn lậu hải quan thành phố Sán Đầu (Trung Quốc) cáo buộc từ năm 2017, Dương Văn Tiến cùng đồng bọn tổ chức vận chuyển hơn 242 tấn sản phẩm tổ yến với giá trị khoảng 2 tỷ nhân dân tệ (hơn 7.000 tỷ đồng) từ biên giới Việt - Trung sang Indonesia và Malaysia. Nhóm này qua đó trốn thuế 590 triệu nhân dân tệ (hơn 2.000 tỷ đồng).

Khi vụ án đang được điều tra, ngày 18/4, Phong, Toàn, Cường, Tiến trốn sang tỉnh Lạng Sơn.

Nhận được thông tin đề nghị phối hợp từ phía Công an Trung Quốc, Bộ Công an phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức truy tìm, ngày 6/6 phát hiện ra nhóm nghi phạm tại một nhà nghỉ.