Nhiều doanh nghiệp ở Sài Gòn tham gia đường dây xăng giả của Trịnh Sướng

Các công ty xăng dầu tại TP HCM và nhiều tỉnh thành nhập xăng giả giá thấp hơn 7.000-10.000 đồng mỗi lít để trục lợi.

Ngày 10/6, Công an Đăk Nông phối hợp Bộ Công an mở rộng điều tra đường dây xăng dầu giả do Trịnh Sướng (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng) cầm đầu. Nhiều đại gia ngành này bị xác định liên quan.

Đại gia Trịnh Sướng lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Trịnh Sướng là mắt xích quan trọng nhất trong đường dây. Trước siêu lợi nhuận từ việc sản xuất và buôn bán xăng giả, ông ta và nhiều chủ doanh nghiệp trở thành đại gia. Trong đó, Đinh Chí Dũng (ngụ quận 9, Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng) được đánh giá là có "máu mặt" trong nghề. Ông này tận dụng xe bồn, kho bãi tại TP HCM để pha chế dung môi tạo xăng RON95, đầu tư kho xăng lớn ở huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang).

Theo báo Công an TP HCM, đêm 28/5, Dũng chỉ đạo các nhân viên lấy dung môi pha chế xăng thì cảnh sát ập vào bắt giữ cùng hơn 250.000 lít chất lỏng tại hiện trường. Ngay trong đêm, mũi trinh sát khác kiểm tra kho xăng ở Hậu Giang, bắt thêm 2 xe bồn, hơn 100.000 lít xăng pha, hàng chục nghìn lít dung môi, bột tạo màu...

Hôm sau, lực lượng chức năng tiếp tục ập vào kho của Công ty hoá chất Tâm Quang (huyện Bình Chánh, TP HCM) do Nguyễn Ngọc Quan làm giám đốc. Nhiều nhân viên công ty bị bắt quả tang đang pha chế xăng giả; thu giữ nhiều hệ thống máy bơm, chất tạo màu, hơn 100.000 lít hàng thành phẩm...

Cảnh sát thu giữ tang vật sản xuất xăng giả. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây sản xuất xăng giả lớn nhất từ trước đến nay. Từ ngày 28/5 đến 2/6, hàng trăm cảnh sát đồng loạt khám xét 6 điểm ở TP HCM, TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng của Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Nguyễn Thị Thu Hòa.

Khai với cảnh sát, các bị can thừa nhận đã bán ra thị trường khoảng 19,5 triệu lít xăng giả giá thấp hơn thị trường 7.000-10.000 đồng mỗi lít, thu lợi bất chính hơn 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhà chức trách xác định mỗi tháng đường dây này tiêu thụ khoảng 6 triệu lít các loại. Chủ các cây xăng nhập và bán xăng giả đang bị điều tra vì liên quan.

23 người bị khởi tố về hành vi Mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Tang vật thu giữ là hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại (gồm hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả, dung môi chưa pha, dung dịch...) và hàng loạt vật chứng khác.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến nay, Trịnh Sướng và đồng phạm đã chi 3.000 tỷ đồng mua dung môi pha trộn vào xăng kém chất lượng, cộng thêm chất kích RON, chất tạo màu để tạo ra xăng E5 RON92, RON95 giả. Kết quả giám định cho thấy xăng giả có thể làm hỏng động cơ.

Đại gia Trịnh Sướng khai công thức pha trộn xăng giả "Trùm" sản xuất xăng giả khai công thức pha chế. Video: Vũ Đoan - Thanh Huyền.

Hành vi của đại gia Trịnh Sướng bị lộ khi Công an Đăk Nông phát hiện cửa hàng xăng dầu của ông ta ở thị xã Gia Nghĩa, hai cửa hàng khác tại huyện Đăk Song và Đăk R'lâp bán xăng giả. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô rất lớn tại nhiều tỉnh thành nên Bộ Công an phải lập Ban chuyên án do Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo triệt phá.

Quốc Thắng