Nhiều cửa hàng Nhật Cường Mobile bị khám xét

9 cửa hàng của Nhật Cường Mobile đã đồng loạt đóng cửa, ngắt liên lạc với khách hàng.

Cảnh sát kết thúc khám xét cửa hàng Nhật Cường Mobile

Hơn 10h ngày 9/5, nhiều cảnh sát tới khám xét trụ sở chính của chuỗi Nhật Cường Mobile trên phố Lý Quốc Sư, Hà Nội. 6 cảnh sát cơ động bảo vệ ở bên ngoài.

Cùng thời điểm, nhà chức trách kiểm tra trụ sở Công ty Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tại phố Trần Phú, quận Hoàn Kiếm.

Gần 20 thùng các-tông được cảnh sát đưa từ cửa hàng trên phố Lý Quốc Sư lên chiếc xe tải thứ nhất. Ảnh: Tất Định

Nhân viên bảo vệ tại cửa hàng trên phố Nguyễn Văn Cừ cho biết công an đến từ 9h15, đã tạm giữ toàn bộ điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện ở cửa hàng. Việc khám xét dừng lúc 13h15.

Hiện, 9 cửa hàng của Nhật Cường Mobile trên đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi và Láng Hạ... đồng loạt đóng cửa. Các số điện thoại đường dây nóng, tổng đài chăm sóc khách, bán hàng, bảo hành... đều ngắt kết nối.

Tủ bày điện thoại trống trơn trong các cửa hàng. Ảnh: Tất Định

13h30, công an chuyển nhiều thùng giấy quấn kín băng dính từ Trung tâm bảo hành của Nhật Cường tại C4 Giảng Võ ra ôtô. 5 phút sau các nhân viên ra về, Trung tâm khóa cửa.

Tại cửa hàng trên phố Lý Quốc Sư, liên tiếp hai xe tải chuyên dụng của cảnh sát đi tới. Hàng chục thùng giấy cỡ lớn được khiêng lên xe.

Tại cửa hàng ở đường Nguyễn Trãi, một nhân viên giải thích với khách rằng "tạm thời đóng cửa vì mất điện, không biết khi nào hoạt động trở lại".

Từ 10h, cửa hàng số 3 Xuân Thủy đã bất ngờ đóng cửa, các nhân viên ra về. Đầu giờ sáng, địa điểm này vẫn giao dịch bình thường. Một khách hàng đứng ngơ ngác ở đây cho biết theo hẹn trưa nay đến lấy chiếc điện thoại mang sửa từ trước, giờ anh rất lo lắng cho tài sản của mình.

13h30, nhiều thùng giấy được mang ra khỏi Trung tâm bảo hành của Nhật Cường. Ảnh: Võ Hải

Từ sáng hôm nay, nhiều cảnh sát và xe chuyên dụng đã xuất hiện tại một chung cư cao cấp ở đường Thụy Khuê - nơi ở của ông chủ Nhật Cường. Hiện, các lực lượng tiếp tục chốt tại đây.

Chánh văn phòng Công an Hà Nội cho biết việc khám xét do lực lượng của Bộ Công an thực hiện; thành phố phối hợp, hỗ trợ.

Đại diện Bộ Công an cho biết lý do khám xét sẽ sớm được công bố.

Công an thu giữ nhiều đồ vật của Nhật Cường ở Giảng Võ Công an chuyển đồ niêm phong tại Trung tâm Bảo hành. Video: Võ Hải

Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hoạt động từ năm 2001 với tiền thân là cửa hàng sửa chữa điện thoại. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành được cho là lớn nhất khu vực phía Bắc và một trung tâm ERP tại TP HCM.

Nhật Cường Mobile từng là Trung tâm bảo hành uỷ quyền của Apple.

Trên hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Nhật Cường kinh doanh thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, sản xuất điện thoại di động, dịch vụ cầm đồ và bán vé máy bay.