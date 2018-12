Nhiều công an, bộ đội biên phòng bị ngư dân bắt giữ

Ngành chức năng Kiên Giang thừa nhận có sự tự ý phân lô, khoanh vùng và mua bán bến bãi khai thác trên biển. Ảnh: Cửu Long

Ngày 4/7, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, toàn bộ 10 người (2 ngư dân, 5 cán bộ biên phòng Xẻo Nhàu, 2 công an và một huyện đội An Minh) bị nhóm người ghe cào (đánh bắt hải sản) bắt giữ đã được đưa vào bờ an toàn. Hai người sau cùng được ghe cào trao trả tại Trạm biên phòng Pháo Đài, thị xã Hà Tiên vào tối 3/7.

Tối hai hôm trước, Công an huyện An Minh phối hợp Đồn biên phòng Xẻo Nhàu kiểm tra nhiều ghe cào có công suất lớn khai thác trái phép trong vùng biển xã Vân Khánh Tây. Lúc đoàn quay về, bất ngờ hàng chục ghe cào được cho là đuổi theo và bắt giữ toàn bộ thành viên cùng hai ngư dân cho mượn tàu chở đi. Họ bị đưa về vùng biển thị xã Hà Tiên, cách hiện trường hơn 100 km.

Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang huy động tàu và lực lượng tiếp cận, vận động nhóm người ghe cào cập bến Trạm biên phòng Pháo Đài thả những người bị bắt giữ trái phép.

Đại tá Phạm Trung Thành -Trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đã yêu cầu Công an huyện An Minh báo cáo chi tiết vụ việc để có hướng xử lý tiếp theo.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, vùng biển trên không cấm khai thác, chỉ giới hạn công suất các ghe trên từng phạm vi khác nhau. Hiện có sự tranh chấp, khai thác chồng lấn giữa các ghe cào ở Hà Tiên và ngư dân địa phương… nên khu vực thường xảy ra mâu thuẫn.

"Một số người dân phân lô, bến bãi khai thác trên biển rồi bán lại cho các tàu cào công suất lớn vào hoạt động, gây xáo trộn vùng biển này. Lực lượng kiểm ngư mỏng không đảm trách hết. Các cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra, tìm phương án giải quyết ổn thỏa, đảm bảo an ninh trật tự trên vùng biển này", ông Tâm nói.

Hai tháng trước, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang phối hợp điều tra, xử lý các trường hợp tranh chấp ngư trường. Đồng thời xác minh, làm rõ ý kiến phản ánh của ngư dân liên quan đến việc phân lô, bán bến bãi, bảo kê... trên ngư trường đang tranh chấp.

Cửu Long