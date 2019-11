Nguyễn Hữu Linh bị tuyên y án

TP HCMTòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của cựu Viện phó VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh, giữ nguyên hình phạt 18 tháng tù, sáng 6/11.

Cũng như lần trước, phiên tòa được xét xử kín theo yêu cầu của gia đình bị hại. Sau hai tiếng làm việc, HĐXX không chấp nhận toàn bộ kháng cáo, tuyên bố Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, phạm tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015. Bản án có hiệu lực ngay lập tức.

Trước đó, nhằm đảm bảo an ninh, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên mượn phòng của TAND TP HCM để xét xử phúc thẩm.

Ông Nguyễn Hữu Linh đến tòa cùng luật sư trên chiếc ôtô màu trắng. Hai nhân viên bảo vệ tòa và luật sư che chắn cho ông đi vào hầm, sau đó lên phòng xử bằng lối đi nội bộ.

Theo nội dung vụ án, tối 1/4, Linh đi nhậu rồi về nhà con trai ở chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, quận 4. Đi chung thang máy với ông ta là bé gái 7 tuổi. Cựu Viện phó VKSND Đà Nẵng ôm ghì, hôn cô bé nhiều lần làm nạn nhân sợ hãi. Khi cửa thang máy mở, bé gái bỏ chạy suýt ngã. Sự việc được camera trong thang máy ghi lại.

Làm việc với ban quản lý, Linh khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, CMND do Công an tỉnh Quảng Nam cấp. Hai hôm sau, ông Linh đến Công an quận 4 trình diện, khai nhận có ôm hôn bé gái 3 lần vì thấy dễ thương "chứ không có ý định xâm hại".

Cháu bé nói với cơ quan điều tra "không bị thương tích nhưng rất bực bội. Cháu không đồng ý cho ông ý làm như vậy, vì cháu và ông ấy có quen biết gì đâu". Gia đình bị hại có đơn yêu cầu không xử lý hình sự Linh. Tuy nhiên, một tháng sau, ông ta bị khởi tố.

Hồi tháng 5, TAND quận 4 lần đầu đưa vụ án ra xét xử, nhưng sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung - yêu cầu giám định lại đoạn camera, xác minh bàn tay trái của Linh "có hay không chạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái". Dù kết quả giám định sau đó không đủ cơ sở kết luận, song VKS giữ nguyên quan điểm truy tố vì căn cứ vào cả chuỗi hành vi của Linh, đủ cơ sở buộc tội.

Xử sơ thẩm lần hai ngày 23/8, tòa xác định Nguyễn Hữu Linh phạm tội, tuyên phạt 18 tháng tù. Bị cáo kháng cáo kêu oan.

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng trong xét xử án xâm hại tình dục trẻ em có hiệu lực từ ngày 5/11. Nghị quyết này quy định rõ các trường hợp bị xác định là dâm ô với người dưới 16 tuổi theo điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, như: Dùng các bộ phận của cơ thể hay dụng cụ tình dục tiếp xúc với bộ phận nhạy cảm của nạn nhân; dụ dỗ, ép buộc tiếp xúc với bộ phận nhạy cảm của mình hoặc người khác. Ngoài ra, một số hành vi khác có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục (ví dụ, hôn vào miệng, cổ, vai, gáy... của người dưới 16 tuổi) cũng là căn cứ để xác định hành vi dâm ô.

