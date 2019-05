Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố vì dâm ô bé gái trong thang máy

Cựu Viện phó VKSND Đà Nẵng bị cáo buộc xâm hại bé gái đi cùng thang máy chung cư Galaxy 9, quận 4, TP HCM.

Ngày 21/4, Công an quận 4 (TP HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS năm 2015.

Ông Linh nguyên là Viện phó VKSND Đà Nẵng, về hưu giữa năm 2018 và đang là luật sư Đoàn luật sư Đà Nẵng. Ông này bị phát hiện hai lần ôm ghì, hôn bé gái 7 tuổi trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4) tối 1/4.

Thượng tá Phạm Xuân Thao (Phó Công an quận 4) nói trên báo Công an TP HCM rằng, trong 18 ngày điều tra, Công an quận 4 phối hợp VKS cùng cấp thu thập tất cả các bằng chứng có liên quan. Xét thấy đối tượng có hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy đủ kết luận tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi nên cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố gửi VKS phê chuẩn.

Ông Linh ôm ghì bé gái trong thang máy.

Theo điều tra, ông Linh ở Đà Nẵng, vào Sài Gòn thăm con sống tại Galaxy 9. Tối 1/4, bé gái cầm bịch bánh bước vào thang máy chung cư. Ông Linh đi liền phía sau, mắt dán vào điện thoại. Tiếp đó là nhân viên bảo vệ chung cư quẹt thẻ từ, bấm tầng cho bé gái rồi quay trở ra ngay.

Ngay khi cửa thang máy đóng lại, ông Linh buông điện thoại, ôm ghì bé gái. Cô bé tỏ vẻ sợ sệt, ông này buông ra. Bé gái bước đến gần cửa thang máy, ông Linh lần thứ hai ghì cổ bé kéo lại. Lúc này cửa thang máy mở, cô bé bỏ chạy suýt ngã. Sự việc kéo dài trong 58 giây, được camera thang máy ghi lại.

Thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình bé gái đề nghị ban quản lý chưng cư rà soát lại camera, phát hiện ông Linh có hành vi không chuẩn mực. Làm việc với ban quản lý chung cư và cha mẹ bé gái sau đó, ông Linh thừa nhận "thấy bé dễ thương nên ôm hôn". Gia đình bé gái không muốn làm lớn chuyện vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý con nên "quyết định hòa giải và đề nghị không cung cấp thông tin ra bên ngoài". Ông Linh trở về Đà Nẵng ngay sau đó.

Khi video được đăng tải trên Internet, dư luận rúng động bởi ông Linh từng là cán bộ cấp cao, am hiểu luật pháp nhưng lại xâm phạm thân thể bé gái. Các cơ quan tố tụng TP HCM và trung ương yêu cầu làm rõ, giám sát việc điều tra của VKS và Công an quận 4.

Vài ngày sau Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM cũng kiến nghị các cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, điều tra ông Linh về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 146 BLHS 2015, khung hình phạt 3-7 năm tù.

Mới đây, tập thể cư dân Galaxy 9 tiếp tục đồng loạt ký đơn đề nghị khởi tố ông Linh. Họ tỏ ra bức xúc khi đã gần hết thời hạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm nhưng cơ quan điều tra chưa có động thái gì.

Việc điều tra bước đầu gặp nhiều trở ngại. Bé gái (có mẹ giám hộ) nói rằng bị người đàn ông ở tầng 11 (nhìn thấy bấm thang) ôm hôn 2 lần bên má trái. Tay trái ông ta ôm vào bụng bé, tay phải vòng qua cổ và một lần dùng tay phải từ phía sau kéo lại ôm.

Còn cựu viện phó VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh chỉ thừa nhận "nựng" bé gái. Ông này khai uống một lon bia trước khi về nhà con trai ở chung cư, có ôm hôn bé gái hai lần vì "thấy cháu bé dễ thương" chứ "không có ý định xâm hại".

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: phạm tội có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 7-12 năm: gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; làm nạn nhân tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

