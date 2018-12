Nguyên giám đốc Công an Đà Nẵng kê khai tài sản không đúng quy định

Giám đốc Công an Đà Nẵng bác tin đồn nhận biệt thự do Vũ 'Nhôm' tặng

Tối 7/12, Thành uỷ Đà Nẵng ra thông cáo cho hay Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tại Hội nghị 15 (diễn ra cùng ngày) đã kỷ luật khiển trách đại tá Lê Văn Tam - nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, trong thời gian giữ chức Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, ông Lê Văn Tam đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Đại tá Lê Văn Tam. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trước đó chiều 19/4, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, cùng thông tin về căn biệt thự của gia đình Đại tá Lê Văn Tam tại làng biệt thự Euro Village ven sông Hàn (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Người đăng thông tin cho rằng căn biệt thự rộng khoảng 1.000 m2 có giá trị 100 tỷ và nghi vấn tài sản này do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") "tài trợ". Trả lời báo giới, ông Tam xác nhận hình ảnh căn biệt thự đúng là của gia đình mình nhưng bác thông tin liên quan đến Vũ "nhôm".

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sau đó đã yêu cầu ông Tam làm báo cáo giải trình.

Đại tá Lê Văn Tam, 59 tuổi, công tác lâu năm trong ngành công an. Ông làm Giám đốc Công an Đà Nẵng từ tháng 5/2015.

Chiều 31/8, Bộ Công an công bố quyết định thiếu tướng Vũ Xuân Viên thôi nhiệm vụ Cục trưởng Tham mưu Cảnh sát (Bộ Công an) để nhận chức Giám đốc Công an Đà Nẵng thay ông Tam (nghỉ công tác để chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo sự đồng ý của Bộ Công an).