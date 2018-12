Nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu tiếp tay lừa đảo như thế nào

Cảnh sát khám xét nhà nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu

Bộ Công an ngày 3/7 đã khởi tố ông Phan Hòa Bình (57 tuổi, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu), ông Trương Văn Trí (52 tuổi, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Phó chủ tịch TP Vũng Tàu), ông Nguyễn Thanh Sơn (51 tuổi, Chủ tịch UBND phường 9, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu) về hành vi Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cả 3 bị can được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Ông Phan Hòa Bình. Ảnh: Xuân Mai

Theo điều tra, trong thời gian công tác tại TP Vũng Tàu, ông Bình và ông Trí được cho là đã ký hàng loạt hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho nhiều cá nhân góp vốn vào Công ty cổ phần địa ốc An Khang để thực hiện dự án Metropolitan.

Dự án Metropolitan được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trên tổng diện tích 43 ha đồng thời giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang làm chủ đầu tư. Dự án gồm các hạng mục như nhà biệt thự, nhà liên kế, chung cư cao tầng, các khu dịch vụ. Khi bắt đầu triển khai dự án, Công ty An Khang chỉ có hơn 1,5 ha đất. Đây là công trình mà chủ đầu tư phải trực tiếp thỏa thuận, chuyển nhượng với những người dân có đất trong dự án. Tuy nhiên, TP Vũng Tàu ra thông báo thu hồi đất đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người có đất trong dự án, gây sức ép cho người dân, tạo dư luận không tốt….

Cơ quan điều tra cáo buộc, với vai trò Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu, ông Sơn đã không căn cứ vào quy hoạch chi tiết 1/2000, mà chỉ căn cứ vào quy hoạch 1/500 do Công ty An Khang cung cấp để đề xuất cho ông Bình ký duyệt. Do đó, quy hoạch dự án Metropolitan đã bao trùm lên cả phần đất công của nhà nước và phần đất ở ổn định của các hộ dân. Nhiều vị trí quy hoạch cho phép chiều cao tối đa 3 tầng được đẩy lên 5 tầng, 9 tầng thành 11 tầng; quy hoạch chung cư thấp tầng thành nhà liên kế; quy hoạch nhà cao tầng thành nhà thấp tầng…

Về sai phạm của Công ty An Khang, vốn pháp định của công ty là 250 tỷ đồng nhưng đến năm 2011, các cổ đông chỉ mới góp gần 110 tỷ. Công ty không có đủ vốn theo quy định pháp luật khi thực hiện dự án (hơn 1.500 tỷ). Sau đó, công ty đã ký hợp đồng nhận góp vốn với các khách hàng với tổng số tiền gần 400 tỷ. Qua điều tra, một số khoản thu từ ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng nhưng công ty không báo cáo, có biểu hiện huy động vốn sai.

Theo cơ quan điều tra, ngoài sai phạm trên, từ ngày 17/12/2010 đến ngày 18/1/2011, ông Bình và ông Trí ký 40 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (ông Bình ký 23 quyết định, ông Trí ký 17 quyết định) với tổng diện tích hơn 200 nghìn m2 cho 10 cá nhân góp vốn vào Công ty cổ phần địa ốc An Khang để thực hiện dự án Metropolitan.

Ngoài ra, hai người này cũng đã ký ban hành hơn 31 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích hơn 43.000 m2 cho các cá nhân để góp vốn vào một dự án khác. Các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bình và Trí đều có nhiều sai phạm, gây thiệt hại cho nhà nước.

Nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu và hai cấp dưới bị khởi tố vì liên quan sai phạm tại dự án Metropolitan. Ảnh: Xuân Mai

Sau khi bị khởi tố, ông Trí cho rằng việc ký các quyết định trên là rơi vào thời điểm vừa mới nhận nhiệm vụ phó Chủ tịch thành phố. "Do có cả nghìn hồ sơ nên tôi ký để giải tỏa theo sự tham mưu của các bộ phận chuyên môn và theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường chứ không hề có tư lợi gì", ông Trí giải thích.

Còn ông Sơn cho biết bất ngờ về việc bị khởi tố. "Hồ sơ lúc đó đã có ý kiến của Sở xây dựng đồng ý, sau đó UBND Thành phố cũng đã có cuộc họp thống nhất đồ án với các sở, ban ngành và tôi chỉ là người kế tiếp tập hợp hồ sơ và ký trình. Việc khởi tố tôi của cơ quan điều tra là hết sức khó hiểu", ông nói.

Trước đó, liên quan đến những sai phạm tại dự án này, năm 2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Ngô Thị Minh Phượng (55 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc An Khang), Trần Quý Dương (36 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT), Đỗ Thùy Linh (31 tuổi, Tổng giám đốc) và Vương Quốc Hải (36 tuổi, Phó tổng giám đốc) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can Vũ Quốc Tuấn (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu) và Nguyễn Trung Quốc (40 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường) cũng bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Xuân Thắng