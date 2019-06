Người rủ bạn tự tử ở Trung Quốc bị kết tội giết người

Cùng cảnh nợ nần, hai người đàn ông rủ nhau tự tử, nhưng người may mắn sống sót bị kết tội Giết người.

Chiều 4/6, tòa án quận Mỹ Lan, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc tuyên phạt ba năm sáu tháng tù tội Giết người với người đàn ông họ Trần vì hẹn bạn cùng tự tử.

Theo cáo trạng, người đàn ông này và một người họ Doãn (trú tại Chiết Giang) quen nhau qua mạng vào năm 2018. Vì cùng cảnh nợ nần, hai người hẹn gặp nhau để cùng quyên sinh.

Sáng sớm 11/4/2018, Doãn tới Hải Khẩu gặp Trần. Sau khi thuê phòng trọ, hai người uống thuốc ngủ do Trần cung cấp, nhóm bếp than trong phòng vệ sinh rồi ngồi trong đó chờ chết. Do có quá nhiều khói, hai người đàn ông thấy khó chịu nên bỏ ra khỏi phòng vệ sinh.

Đợi cho khói tan bớt, Doãn mang bếp vào trong gian phòng chính rồi hai người tiếp tục nằm ngủ trên giường. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Doãn phát hiện Trần tử vong liền thu dọn hành lý bỏ chạy, nhưng sau đó tới gặp cảnh sát tự thú.

Trong quá trình sử dụng bình thường, bếp than có thể gây ngộ độc khí CO, dẫn tới tử vong.

Tại tòa, cơ quan công tố cho rằng Doãn đã giúp sức cho hành vi tự sát của Trần cả về mặt tinh thần lẫn thực tế nên có thể coi là phạm tội giết người. Tuy vậy, do hai người sống khác tỉnh, không mâu thuẫn, muốn tự sát vì nợ nần, thuộc trường hợp giết người khi bị hại tự nguyện nên có thể coi là tình tiết giảm nhẹ, viện kiểm sát đề nghị mức án 3-5 năm tù.

Tòa án nhận định Doãn coi thường tính mạng con người, dùng thủ đoạn đun bếp lò than tạo khí CO khiến bị hại tử vong. Hành vi của bị cáo có quan hệ nhân quả với cái chết của bị hại nên đã cấu thành tội Giết người. Cuối cùng, tòa tuyên phạt Doãn như trên.

Doãn cho biết sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

Quốc Đạt (Theo The Paper)