Người phụ nữ chống cát tặc không nhận lời xin lỗi của VKS

Chiều 26/4, ông Nguyễn Chí Hà, Phó viện trưởng VKSND Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã trực tiếp công khai xin lỗi bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - người bị bắt giam 5 ngày về tội Chống người thi hành công vụ.

Ông Hà thừa nhận do có sai sót trong việc bắt giam bà Ngọc nên muốn gửi lời xin lỗi bà và gia đình. "Xem xét lại vụ việc, VKS thấy hành vi của chị Ngọc không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Chúng tôi thấy rằng nhận thức và am hiểu pháp luật chưa đảm bảo nên đã xảy ra sai sót nghiêm trọng này. Đây là kinh nghiệm sâu sắc để chúng tôi kiện toàn, chấn chỉnh công việc thời gian tới", ông Hà nói.

Bà Ngọc thờ ơ trước bó hoa xin lỗi của VKSND huyện Nhơn Trạch. Ảnh: Phước Tuấn

Tuy nhiên, bà Ngọc đã từ chối thẳng thừng lời xin lỗi của VKS vì cho rằng sau khi được đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, bà vẫn bị Công an huyện Nhơn Trạch xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi Cản trở kiểm tra, kiểm soát người thi hành công vụ.

"Nếu nhận sai sót rồi tại sao lại chuyển cho tôi vi phạm một hành vi khác. Danh dự tôi bị xúc phạm, tinh thần bị tổn thương thì không có gì bù đắp được", bà Ngọc nói và sau đó đã bỏ lại bó hoa xin lỗi của VKS tại Hội trường UBND xã Phước An.

Ngoài ra, bà Ngọc cho rằng kết luận điều tra có nhiều chi tiết không đúng sự thật. Về vấn đề này, đại diện Công an huyện Nhơn Trạch cho biết sẽ xem xét lại phản ánh của bà cũng như quyết định xử phạt hành chính.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Nhơn Trạch đã trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho bà Ngọc đồng thời trả lại 2 điện thoại di động, một xe máy và 50.000 đồng mà cơ quan điều tra gọi là "tang vật" khi bắt giữ bà.

Bà Ngọc bỏ bó hoa xin lỗi của VKS lại Hội trường UBND xã Phước An. Ảnh: Phước Tuấn

Theo hồ sơ, bà Ngọc ở TP HCM, về xã Phước An, huyện Nhơn Trạch thuê đất nuôi tôm. Ngày 5/9/2015, bà gọi điện báo công an việc phát hiện tàu đang hút cát lậu trên sông Đồng Nai. Công an huyện Nhơn Trạch đến đưa tàu vào bờ để lập biên bản vì tàu đang bị rò rỉ nước.

Tuy nhiên, bà Ngọc ngăn cản, yêu cầu công an lập biên bản tại chỗ vì lo sợ khi đưa tàu đi rồi vụ việc sẽ bị "chìm xuồng". Người phụ nữ la hét, chửi bới cơ quan chức năng, ôm vòi hút cát trên tàu và dọa tự sát.

Ngày 14/4 (tức hơn 6 tháng sau), Công an huyện Nhơn Trạch khởi tố bà Ngọc về tội Chống người thi hành công vụ. Ngày 19/4, khi được công an mời lên làm việc theo đơn tố cáo bị lực lượng bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành đánh đập, hủy hoại tài sản tại đầm tôm hồi tháng 2, bà Ngọc bị bắt giữ về tội Chống người thi hành công vụ.

Sau khi bà Ngọc bị bắt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai rà soát lại hồ sơ, xem xét vụ việc. Ngày 23/4, bà Ngọc được cho tại ngoại điều tra. Một ngày sau đó VKS và công an huyện đã có buổi làm việc với bà thừa nhận có sai sót trong việc khởi tố hình sự.

Phước Tuấn