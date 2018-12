Người làm công tông chết ba mẹ con, chủ sà lan lĩnh 3 năm tù

TAND tỉnh Long An ngày 22/11 xử phúc thẩm, tuyên phạt ông Phạm Thanh Sang (43 tuổi, quê Tiền Giang, chủ sà lan chở cát đá) 3 năm tù về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Ông Sang (đứng) và Quốc tại tòa. Ảnh: Hoàng Nam.

Theo cáo trạng, tối 1/5/2013, ông Sang lái sà lan từ TP HCM đến Long An thì giao lại cho Võ Văn Quốc (người phụ việc, không có bằng lái). Khi đến tỉnh Long An, do không chú ý quan sát, Quốc đã tông chìm ghe chở xi măng do anh Nguyễn Minh Thuận chạy. Tai nạn khiến vợ anh Thuận là chị Phạm Thị Thanh Trúc (23 tuổi) cùng hai con nhỏ (3 và 1 tuổi) tử vong.

Trước đó, Quốc bị tòa sơ thẩm huyện Châu Thành (Long An) tuyên phạt 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Ông Sang cũng bị tuyên 7 năm tù nhưng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời xin hưởng án treo.

Xét thấy bị cáo đã chủ động bồi thường cho người bị hại hơn 360 triệu đồng, lần đầu phạm tội nên tòa phúc thẩm sửa một phần án sơ thẩm.

Hoàng Nam