Người dựng chòi ngỗng bị khởi tố: 'Tôi không yêu cầu xin lỗi'

Người dựng chòi ngỗng ở Bình Chánh được đình chỉ bị can

Chiều 6/5, ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi) bước nhanh khỏi trụ sở Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) với tờ quyết định đình chỉ bị can trên tay. Gương mặt người đàn ông gầy nhẳng đầy rạng rỡ: "Tôi vui lắm, đã được giải oan, có thể về nhà làm ăn nuôi mẹ già và vợ con được rồi", ông nói.

Ngoài quyết định đình chỉ bị can, ông Bỉ cho biết được lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh nói lời xin lỗi. "Việc tôi bị oan đã được nhiều người giúp đỡ, công an huyện cũng đã thừa nhận sai, thế là đủ. Tôi thấy không cần thiết được xin lỗi công khai, điều tôi muốn nhất là được yên ổn làm ăn", ông Bỉ cười tươi, nói.

Theo Công an huyện Bình Chánh, việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Bỉ căn cứ trên "công trình của ông Bỉ không phải là nhà ở và quyết định xử phạt hành chính của UBND huyện Bình Chánh ngày 27/11/2015 đối với ông còn hiệu lực, do đó không cấu thành tội phạm".

Ông Bỉ dời Công an huyện Bình Chánh với quyết định đình chỉ bị can. Ảnh: Quốc Thắng.

Ông Bỉ là chủ lô đất 3.600 m2 sát Công an huyện Bình Chánh. Tháng 7/2015, cần chỗ để vật tư trồng cây và nuôi gia cầm, ông xây nhà lá gần 100 m2 mà không xin phép nên bị UBND huyện xử phạt hơn 6 triệu đồng, buộc tháo dỡ.

Hơn 5 tháng sau, ông Bỉ tiếp tục xây không phép căn nhà rộng 35 m2 với cột cây, vách lá, mái lá. UBND huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt nhưng ông Bỉ không nhận. Công an huyện Bình Chánh sau đó gửi công văn đề nghị UBND huyện hủy quyết định này để ngày 19/1 khởi tố ông Bỉ. Cơ quan điều tra cho rằng lần xử phạt hành chính hơn 6 triệu đồng là tiền sự, lần dựng chòi thứ 2 nhỏ hơn với mục đích tương tự bị cho là tái phạm.

Đánh giá hành vi của ông Bỉ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tình hình quản lý trật tự đô thị, phá vỡ quy hoạch chung của địa phương... Công an huyện Bình Chánh đề nghị VKS cùng cấp truy tố ông Bỉ. Sau khi rút hồ sơ về để kiểm tra để đánh giá lại các chứng cứ Công an TP HCM cho rằng ông này không phạm tội.

Cùng quan điểm, VKSND Tối cao đã xem xét và khẳng định không có căn cứ để khởi tố ông Bỉ.

>> Video: Ông Bỉ 'mừng muốn khóc' vì được minh oan

Quốc Thắng